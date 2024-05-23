Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne İl Temsilcisi Ramiz Ülker, emeklilerin 25 Mayıs’ta taleplerini dile getirmek için alanlarda olacakların belirterek, tüm emeklileri 26 Mayıs’ta CHP’nin Ankara’da gerçekleştireceği emekli mitingine davet etti.

Ülker, şöyle konuştu: “Ülkeyi yönetememenin sonucu ortaya çıkan ekonomik krizin faturası, asgari ücretlilere, emeklilere fatura edilmek istenmektedir. Krizin faturası, krizi çıkaranlara ödetilmelidir. Sorumlu kimlerse bedelini de onlar ödesin. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan emeklilere, Temmuz’da yine bir sürpriz hazırlanıyor. 10 milyon emekliye sıfır zam kapıda. Belli ki; 31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış. Nasıl olsa seçimlere daha 4 yıl var diyerek, bizi oyalayabileceğini, hafızamızı yok sayarak, günü geldiğinde kandıracağını sanıyor. Kananlar bellidir. Biz kanmayacağız.” Edirne - Anka

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