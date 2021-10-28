ASİSTAN HEKİM RUMEYSA ŞEN’İN 36 SAAT NÖBET ÇIKIŞI KAZADA VEFATINA TEPKİLER SÜRERKEN, BÖYLE BİR NÖBETİN HİÇBİR ÜLKEDE OLMADIĞI BELİRTİLİYOR.

12 SAATİ GEÇMİYOR

Almanya, İngiltere, ABD ve İspanya gibi ülkelerde sağlık çalışanlarının maksimum nöbet saati 12’yi aşmıyor. 36 saatlik blok nöbet uygulamasına, hata yapmaya açık ve insan haklarına aykırı olması sebebiyle hiçbir şekilde izin verilmiyor.

YAŞATABİLMEK İÇİN

Bizdeki asistan hekimler “Yaşatabilmek için yaşamak istiyoruz” derken, Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığına bir yazı göndererek, asistan hekimlerin çalışma şartlarıyla ilgili bir planlama olup olmadığını sordu.

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36 saat nöbet hiçbir yerde yok

ASİSTAN HEKİM RUMEYSA ŞEN’İN 36 SAAT NÖBET ÇIKIŞI KAZADA VEFATINA TEPKİLER SÜRERKEN, BÖYLE BİR NÖBETİN HİÇBİR ÜLKEDE OLMADIĞI BELİRTİLİYOR.

Gazeteci Kenan Taş, Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli asistan doktor Rümeysa Şen, hastanedeki 36 saatlik nöbetin ardından evine giderken trafik kazasında can vermesi ile ilgili açıklama yaptı. Taş, “Doktor Rümeysa Berin Şen’in nöbet sonrası kaza geçirip ölmesi üzerine meslektaşları 36 saat nöbet meselesi yeniden tartışılmaya başlandı. Ben de minik bir araştırma yaptım. Almanya İngiltere ABD İspanya gibi ülkedeki doktorlara sordum #36saatcinayettir #36SaatNobetOlmaz. İngiltere’de Londra’da çalışma saatleri kesin kurallarla belirlenmiş. gece Nöbet tutan birisi gönüllü olsa bile asla ertesi gün çalışmasına izin verilmiyor. Blok nöbet uygulamasının hata yapmaya açık ve insan haklarına aykırı olması sebebiyle hiçbir şekilde izin verilmiyor...” ifadelerini kullandı.

Dinlenmeden asla çalışmıyorlar

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Taş, şunları söyledi: “ABD’de doktor mesaileri şu şekilde: 24 saat üzerinden tutulurken ilk yıl asistan olan bir doktor trafik kazasında ölünce 24 saat nöbet kuralı değişmiş. ABD’de maksimum Gece mesai 12 saat gündüz mesai 10 saat... Almanya’da doktorların ortalama mesai 12 saat civarında eğer nöbete çağırılırsa bir doktor ondan sonraki 8 saat dinlenmeden asla çalışmaya başlayamıyor. Almanya’da 36 saat nöbet diye bir kavram yok… İspanya’da doktorların normal mesai 09:00-16:00 arasında, doktorların maksimum çalışması 10 saat eğer isterlerse bir doktor 24 saat çalışabiliyor ama tercih edilmiyor...”

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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İnsanca çalışma şartları istiyoruz

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Merkez Konseyi üyesi ve asistan hekim Meltem Günbeği ile İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde görev alan asistan hekim Ali Rıza Karabulut, sağlık sisteminde asistanların yaşadığı tüm sorunları ve çözümlerini, hasta-doktor çerçevesinde de ele alarak Sputnik’e değerlendirdi. Karabulut, “Üreten biziz, kazanan da biz olmak istiyoruz; söz hakkı olan biz olmak istiyoruz. Yaşatabilmek için yaşamak istiyoruz. Bunun için de insanca çalışma koşulları istiyoruz” dedi. Nöbet uygulamasının kişilerin keyfiyetine bırakılmaması için yönetmelikte bir değişikliğin şart olduğuna dikkat çeken Günbeği, “Bakanlığın bu işe el atması lazım. Hem de yasadaki açığın çıkarılması hem denetlenmesi ve aynı zamanda da nöbet sonrasında izin verilirken ekonomik kayıpların da olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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TTB Bakanlığa sordu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), asistan hekim Rümeysa Berin Şen’in 36 saatlik nöbetin ardından geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı’na asistan hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin bir yazı gönderdi.

Yazıda, Bakanlığın bu konuda bir planlamasının olup olmadığı hakkında TTB’ye bilgi verilmesi istendi. Söz konusu yazıda, “Bu vahim olayın ardından bir kez daha asistan hekimlerin çalışma koşullarına yönelik Bakanlığınızın bir planlaması olup olmadığı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep eder, bu konuda Türk Tabipleri Birliği’nin görüşleri de alınmak suretiyle hızla düzenlemeler yapılarak hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatırız” denildi.

Ankara - Anka