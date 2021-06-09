45 yaş üzerindeki vatandaşlar da aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlayacağını bildirerek, "Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak" dedi.

Bakan Koca, "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da Bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir." diye konuştu. AA

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