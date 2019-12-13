"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Risale-i Nur’da güzel düşüncenin kaynağı

Süleyman KÖSMENE
13 Aralık 2019, Cuma
Turgay Namdar: “Münâzarât ta; “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya (Haşiye: Mevt bir nevmdir) görür. Güzel rüya gören hayatından lezzet alır.” Bu kısımda anlatılmak isteneni açıklar mısınız?

DÜŞÜNCENİZ GERÇEKLİĞE GİDEN BİR YOLDUR   

En ölümcül şartlarda yazılan Risale-i Nur, yazıldığı kötü şartların verimsizliğini ve bedbahtlığını asla taşımaması bir yana, okuyucusuna her şartta ve her şekilde en pozitif enerji veren bir şaheserdir. Musîbetlerden feyiz almayı, hastalıklardan tefeyyüz etmeyi, dünyanın fani hallerinden bekaya mahsus neticeler çıkarmayı, hizmet için elverişsiz ve ümitsiz durumları en şevkli ve ümitvar hallere çevirmeyi Risale-i Nur öğretiyor.

Keza dünyanın çirkin yüzünü değil, güzel yüzlerini göstermesi ve sevdirmesi… Dikeni güle, ağlamayı mağfirete, gülmeyi merhamete, adi davranışları ibadete, çirkinliği güzelliğe, günahı sevaba, fenayı bekaya çeviren bir bakış açısı kazandırması böyle bir helâket asrında bulunmaz bir değerdir.

Keza iman hizmetinde akıbeti düşünmekten kurtarıyor. Okuyucusunu Allah’ın vazifesine değil, kendi vazifesine yoğunlaştırmayı başarmıştır, dünyevî hesaplardan kurtarmıştır. Sevabın, kemalatın ve Cennetin bile peşine düşmeksizin sırf Rıza-ı İlâhî için hareket etmeyi idrakimize perçinlemiştir. Enaniyet asrında ihlâsı kazandırması emsalsiz bir kıymettir.

Risale-i Nur’da, baştan sona, en karanlık durumlarda okuyucusunu aydınlatan, en yeisli hallerde ümit veren, en bedbaht anlarda kanatlandıran yüksek bir enerji mevcuttur.

İNANCIMIZ MÜSBET ENERJİMİZDİR  

Risale-i Nur’da güzel düşüncenin kaynağı kuantum çekim yasası yahut kâinat enerjisi değil, düpedüz Allah inancıdır. Nitekim “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir.”1 Âyeti veya “Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl bilirse onunla öyle muamele ederim.” 2 Hadis-i kutsisi bütün güzelliklerle birlikte güzel düşüncelerimizin Allah’ın lütfu olduğunu bildiriyor.

Ancak çekim yasasının, güzel veya çirkin düşüncemizin gerçekliği yolunda bir araç olması, inancımızla çelişmez. Risale-i Nur sebeplere karşı olmadığı gibi, düşüncemizin melekût boyutunu da kabul eder. Nitekim “Kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırla, vur; çünkü kurt geliyor.” 3 cümlesiyle, düşüncemizin melekût boyutunun gerçeklikle ilişkisine atıf yapıyor.

O halde biz, düşüncelerimizin gerçekliğe olan etkisinin, çekim yasasıyla izahına araç planında karşı durmayız. Kaynaklarımız da buna işaret ediyor.

Ancak şuna inanırız: Güzel düşüncelerimiz, ruhumuzun Allah’ın güzelliğini ifade tarzıdır. Bu yüzden bizim iyi niyetimiz eşyayı değiştiriyor, bedbahtlığı iyiliğe, çirkinliği güzelliğe, kâbusumuzu rızaya, kahredici durumları sevindiren hallere çeviriyor. Çünkü Allah büsbütün ümit, büsbütün kuvvet, büsbütün güzelliktir.

NİYET TOPRAĞI ALTIN YAPAR   

Bu durumda, güzel düşüncelerimizin, kuantum yahut melekût alanındaki benzer enerjimizle etkileşip hayatımıza güzellik olarak dönmesi Allah’ın güzelliğinin tecellisinden başka bir şey olmaz.

Şu cümleleri bu perspektifle ve bu şükran hisleriyle okuyalım:

- “Hüsn-ü niyet öyle bir kimyadır ki; şişeleri, elmasa çevirir; toprağı, altın yapar.” 4

- “Nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder.” 5

- “Fena bir adama, “iyisin iyisin” desen, iyileşmesi ve iyi adama, “fenasın fenasın” desen, fenalaşması çok vuku bulur.”

- “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır.” 6

“ -Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya (Haşiye: Mevt bir nevmdir) görür. Güzel rüya gören hayatından lezzet alır.” 7

Mevtin bir uyku oluşu ile güzel düşüncelerimizin, salih ameli netice vereceği; salih amelin de kabrimizi güzelleştireceği ima edilir.

Demek aslında biz kendi duâmızla kendimizi yapıyoruz, kendi kötülüğümüzle de kendimizi yıkıyoruz.

Dipnotlar:

1- Nisa Sûresi: 79.

2- Buharî, Tevhid, 15; Tirmizi, Tevbe, 1.

3- Mektubat, s. 405.

4- Kastamonu Lâhikası, s. 71.

5- Mesnevî-i Nuriye, s. 64.

6- Mektubat, s. 556.

7- Münâzarât, s. 36.

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kendileri beka sorunu oldu

    İlân edilmemiş sıkıyönetim

    Uysal'dan Ermeni tasarısına sert tepki: Dünya 5'ten, Türkiye "1"den büyüktür

    Köprüye var, EYT’liye yok

    Çocuk dostu medya istiyoruz

    Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı

    Rusya'ya giden 18 ton Türk narı geri gönderildi

    Valilik açıkladı: Hakkari’de 5 bölge giriş çıkışa yasaklandı

    Şimdi de Senato'da kabul edildi

    Savunma projeleri karara bağlandı

    'tr' uzantısı yetkisi ODTÜ'den BTK'ya geçti

    İBB hizmetlerine zam yapıldı

    'Hiçbir ülke IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz'

    Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

    Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

    UEFA 'asker selamı' ile ilgili kararını verdi

    TRT’nin haber sunamaması büyük kriz

    AB’den Kavala çağrısı

    İncirlik koz olmaktan çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde OHAL tahribatı
    Ahmet BATTAL

    Hayırlı bir başlangıç için ümitliyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tavuğun başına gelen...
    Faruk ÇAKIR

    Dünya yıkılsa bile adalet yerini bulmalı
    Cevher İLHAN

    “Menfaat üzerine dönen siyaset”in “fenâ neticeleri”
    Şükrü BULUT

    Cemaatlerin para ve mülkle imtihanı
    Genel

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur nasıl okunmalı?
    Genel

    Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız
    Hasan ŞEN

    Bir şefkat ve nezaket adamı: Mustafa Sungur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.