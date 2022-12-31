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31 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

6 yaşındaki Yusuf Kerim annesine kavuşsun

31 Aralık 2022, Cumartesi 18:17
6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın, bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Anne Gülten Sayın ‘Terör Örütü’ne üye’ olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sayın cezanın Yargıtay’da onanması üzerine hapishaneye girdi.

Eşi cezaevine girdikten sonra işinden ayrılmak zorunda kalan baba Süleyman Sayın, ÇAPA Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun, son günlerini annesi ile birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor. Baba Sayın “Doktora oğlumun yaşama şansını sordum yüzde yirminin altında olduğunu söyledi” dedi. Konuyu Türkiye gündemine taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili  Ömer Faruk Gergerlioğlu, “İki talebimiz var: İlki anneye çocuğu ziyaret hakkı verilsin. İkincisi günleri sayılı bu çocuğun annesine onun başında olabilmesi için infaz erteleme verilsin” dedi. 

Herkes bu çağrıya kulak vermeli

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu sosyal medyada konuya ilişkin şunları söyledi: “Terör örgütü yargılamalarında yapılan korkunç yanlışların sebep olduğu mağduriyetlerin, açtığı yaraların telafisi belki imkânsız; ama hukuka dönmek ve bu zalimliklere son vermek için hala şansımız var. Adaleti savunan, vicdanı henüz susmayan herkes bu çağrıya kulak vermelidir.”

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan bir diğer isim ise TBMM eski Başkanı Bülent Arınç oldu. Arınç, “Vicdan sahipleri hatırlayacaktır. Kemik kanseri ile mücadele eden 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, Mayıs 2020’de hayatını kaybetmişti. Son isteği cezaevinde olan babasını bir kez görebilmekti, olmadı. Şimdi aynı durumda bir başka çocuğumuz daha var. Yusuf Kerim Sayın. Durumu çok ciddi. Ey vicdan sahipleri! Gelin aynı sonu Yusuf Kerim ve annesine reva görmeyin” dedi.

İstanbul - Sümeyye Işıkçı

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