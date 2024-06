9 günlük tatilin dönüşleri zehir olmasın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “9 günlük tatil artık sonlanıyor. İlk 5 günde 696 trafik kazasının meydana geldi. Tatil dönüşlerinde çok dikkatli olalım” uyarısını yaptı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 696 trafik kazasının meydana geldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15 Haziran’da başlayan 9 günlük bayram tatili henüz daha bitmeden 696 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 36 vatandaşımız hayatını kaybederken 6 bin 550 vatandaşımız da yaralandı. 9 günlük tatil artık sonlanıyor. Çocukların okulları tatil olduğu için memleket, yazlık veya tatil beldelerindeki yurttaşların bir bölümü oralarda kalacak. Ama bildiğiniz üzere bu bayramın tadını kaçırmamak lazım. İnşallah dönüşlerde daha fazla kayıp yaşanmaz. Maddi hasarlar bir yana giden canlarımızı yerine getirmek mümkün değil. Hem bayramın hem de tatilin güzelliğini yok etmemek için dönüşlerin çok dikkatli yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum” dedi.

Hiçbir ihmale fırsat verilmemeli

9 günlük Bayram tatilinin dönüşünde yola çıkacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, “En başta trafik kurallarına uyulması, yorgunlukla ve bu sıcaklarda daha da ağırlaşan dönüşlerdeki bir an evvel gideyim sıkıntılarını olmadan ailenizle birlikte bu tatilin keyifli bir şekilde bitmesi hepimizin temennisi. Hem trafik ışıklarını, yoldaki kontrolleri, kör noktaları ve giderken gördüğünüz kazaları bu noktalara dönüşte dikkat etmek lazım. En azından 15-20 dakika mola vermek 2 saatte, 1.5 saatte artık bedeninizin, sağlığınızın ve yaşınızın çok önemi var” şeklinde konuştu. Tatil dönüşlerinde araç kullanırken hiçbir ihmale fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Palandöken, “Yolda karşınızdakinin de sizin gibi yorgun olduğunu, dönüş modunda olduğunu ve arabanın yüklü, arkayı göremez olduğunu veya trafik kurallarına uymadığını bir an gerçekten sıkıntılı olabileceğini varsayın. Ona göre mesafe kurallarına arkalı önlü gidenlerin konvoy halinde gidenlerin çok daha dikkat etmesi gerekliliği var. Gördüğünüz yakınlarınıza evimize döndük müjdesini vermenizi böylelikle de 9 günlük tatilin sona ermesini istiyoruz Trafik kazaları sadece can ve malı değil geride bıraktıklarınız da kalan hayatını hep acılar içerisinde geçiriyor. Ailenizle birlikte gittiğiniz bu tatilden inşallah sağlıklı bir şekilde tekrara yuvalarınıza dönersiniz” diye konuştu.