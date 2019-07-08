AB'den Türkiye'ye 'yasadışı sondaj' tepkisi

Ankara'nın Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ardından Avrupa Birliği de (AB) tepki veren açıklama yaptı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilciliği, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda yasadışı şekilde yeni sondaj operasyonu yürütme niyetini açıklaması, ciddi bir endişe kaynağıdır" açıklamasını yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Kıbrıs'ın batısında süregiden sondaj operasyonlarının başlamasından iki ay sonra bu planlanan ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal eden kabul edilemez tırmanmayı daha da ileri götürmüştür."

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