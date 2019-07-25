ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yaptırım konusunda açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada "Türkiye bugüne kadar Suriye’de IŞİD’le mücadelede çok çaba sarfetti. NATO müttefikine yaptırım uygulamak ciddi bir adım. Bakan ve Başkan bu konuda bir karara vardığında açıklarız" denildi.

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