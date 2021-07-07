Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş Risale-i Nur Talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabeyi vefatının 5. senesinde rahmetle yâd ediyoruz.

Bediüzzaman ve Abdullah Yeğin

Risale-i Nurda geçen, “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hàlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar’ dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla, mütemâdiyen Allah’tan bahsedip, Hàlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz” diye bahsedilen talebelerden biri de Abdullah Yeğin’dir.

7 Temmuz 2016’da vefat etti

Risale-i Nur’dan örnek metinlerle de desteklenen ve büyük emeğinin geçtiği lügat çalışması “Yeni Lügat” adıyla kendi imzasıyla neşredildi. Abdullah Yeğin, 7 Temmuz 2016 vefat etti. Mezarı Eyüp Sultan Kabristanındadır.

İstanbul - Seyhan Şentürk