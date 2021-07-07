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7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz

07 Temmuz 2021, Çarşamba 18:50
Ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş Risale-i Nur Talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabeyi vefatının 5. senesinde rahmetle yâd ediyoruz.

Bediüzzaman ve Abdullah Yeğin

 

Risale-i Nurda geçen, “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hàlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar’ dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla, mütemâdiyen Allah’tan bahsedip, Hàlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz” diye bahsedilen talebelerden biri de Abdullah Yeğin’dir.

7 Temmuz 2016’da vefat etti

Risale-i Nur’dan örnek metinlerle de desteklenen ve büyük emeğinin geçtiği lügat çalışması “Yeni Lügat” adıyla kendi imzasıyla neşredildi. Abdullah Yeğin, 7 Temmuz 2016 vefat etti. Mezarı Eyüp Sultan Kabristanındadır.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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  • Sezai MUMCU

    7.7.2021 21:28:53

    1) Biraderim Istanbul'a Üniversite okumak icin gittiginde Risalelerden bana göndermeye basladi SÖZLER. Lügat yok. TDK Türkce Sözlügü TAHRIF EDILEN KELIMELER ile D olmus T, B olmus P vs kelimeleri bulmak mümkün degil. Internet, Google daha doğmamis. Bulunduğum ülkede ben NURCUYUM diyen birisini tanimiyorum. Biraderim inadina Lügat göndermiyor. Abi, Üstadin Talebeleri Lügatsiz okuma taraftari sen idare et diyor. Velhasili kendim izine gittigimde Külliyat icin ne lazimsa hepsini aldim ve Yeni Lügat'a o kadar sevindim ki sonradan merhum ve muazzez Abdullah Yegin Agabeyi mükerreren görüp şifahi ve vicahi sohbetinde bulunmak nasib oldu. Lügat çalişmasi tavsiyesi ve başlangicinin ve tamamlanmasina kadar merhum ve muazzez Zübeyir Gündüzal Agabeyin rehberliginde ve azamî destegiyle hazirlandigini bizzat Abdullah Ağabeyden duydum, bize YANIT gibi UYDURUK KELIMELERI DERHAL ifşa eder doğrusunu tavsiye ederdi.

  • Sezai MUMCU

    7.7.2021 21:28:24

    2)Dessas Ingiliz'in GLADSTONE planiyla KUR'AN ve lisanina yapilan SALDIRILAR cümlesinden ELIFBAMIZ kaldirilip Latin ALFABESI ZORLAMASI ile 3 yeni lisan ebadinda UYDURUK KELIMELERLE ANADOLU INSANI KENDI LISANINDA BIR KELİME YERİNE ÜÇ BEŞ KELIME ÖĞRENME DURUMUNA GELDI yabanci LİSAN ögrenme asgarî/minimumda kaldi. EN kötü yabanci dil bilen halklar sinifina düşmemizin yaninda kendi lisanimizi Risale-i Nur Külliyati KURTARMASA HALİMİZ HARABTI. Bu şuura sübhesiz büyük katkisi olan Abdullah Yeğin Ağabeyden Allah ebediyyen RAZI olsun. Bütün HIZMETKAR TALEBELERE ŞÜKRAN BORCLUYUZ.

Risale-i Nur Külliyatı

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