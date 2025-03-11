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11 MART 2025 SALI - YIL: 56

Acılı baba, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istedi

11 Mart 2025, Salı 16:35
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölen 12 yaşındaki kız çocuğunun babası, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istedi.

2 yaşındaki Rana bebeğin otopsisinde köpek ısırığından başka bir bulgu görülmedi

 

Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Eslem Teker'in acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, bir üzücü haber de Konya'dan geldi.

Konya'nın Karatay ilçesinde 7 Mart'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki Rana El Selci öldü.

Yüksekova'da kızı Eslem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ersin Teker, Rana'nın ailesinin acısını paylaştıklarını söyledi.

Sahipsiz köpeklerin başka acılara yol açmaması için önlemlerin alınmasını istediklerini belirten Teker, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sahipsiz hayvanların toplatılmasına ilişkin açıklamalarını desteklediklerini ifade etti.

Teker, belediyelerin bu konuda sorumluluğunu yerine getirerek sokaklardaki köpekleri toplaması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda alınacak tüm kararları desteklediklerini anlatan Teker, "Maalesef Konya'da yine sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Rana'nın hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü. Bu tip olayların yaşanmasını artık istemiyoruz. Bizden can gitti başka canların gitmesini istemiyoruz. Kızımın ölümünün üzerinden iki ay geçti. Acımız hala taze." dedi.

"Kimsenin canı yanmasın artık"

Teker, toplanmayan köpeklerin tehlike oluşturmaya devam ettiğini, ilçede dün sabah bir öğrencinin okula giderken köpek saldırısına uğradığını belirterek, "Biz yetiştik çocuğu kurtardık. Bir an önce bu köpeklerin toplatılması lazım. Kimsenin canı yanmasın artık." diye konuştu.

Yüksekova Belediyesi ekipleri de üzücü olayın ardından köpeklerin toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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