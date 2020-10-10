Ağrı'dan acı haber

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi. Çorumlu şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi Çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın şehadet haberi, Çorum'un İskilip ilçesindeki ailesine verildi. İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Kaleboğazı Mahallesi'nde ikamet eden baba Hüseyin Dokumacı ve anne Şerife Dede'ye şehadet haberini ulaştırdı. Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit Dokumacı'nın naaşı, bugün Van'da düzenlenecek askeri törenin ardından memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirilecek. Dokumacı'nın uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı, daha sonra sınavla astsubaylığa terfi ettiği, kasım ayında da düğün yapmayı planladığı öğrenildi. AA

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