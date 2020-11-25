AİHM: Gizli tanık delil olmaz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sadece gizli tanık beyanlarıyla yapılan tutuklamalar için emsal bir karar verdi.

2009’da kapatılan Demokratik Toplum Partisi Ergani ilçe başkanı Hasan Bakır’ın başvurusunu karara bağlayan mahkeme, Bakır’a bir düğünde sarı, kırmızı, yeşil kumaşla halay çekmesi ve köy kahvehanesinde yaptığı bir konuşmadan dolayı “gizli tanık ifadelerine dayanılarak” 3 yıl ceza verilmesini hak ihlali olarak gördü. Mahkeme, gizli tanık ifadesinin ceza için tek başına yeterli delil olamayacağının altını çizdi. DW Türkçe’nin haberine göre, AİHM; davada savunma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bakır’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme, gizli tanıkla ilgili, “Savunma sorgulayacağı kişinin kimliğini bilmezse bu kişinin önyargılı, saldırgan ve güvenilmez olduğunu gösterme imkanından yoksun kalır” görüşünü bildirdi.

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