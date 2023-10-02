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2 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

AİHM kararı emsaldir, ihlaller giderilmeli

02 Ekim 2023, Pazartesi 18:54
Hukukçu Nimet Demir, AİHM’in Yalçınkaya kararını değerlendirirken, “AİHM’in bu kararı 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire tarafından verilmiştir ve kesindir.

İhlale konu mahkûmiyet kararı on binlerce benzer davaya emsal olacak mahiyettedir” dedi. AİHM’in Yalçınkaya kararı ve sonuçlarını Karar gazetesinde değerlendiren Demir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) son zamanlarda medyada gündeme gelen ‘Yalçınkaya’ kararını nihayet 26.09.2023 tarihinde açıkladığını belirtirken, bunun sonuçlarına dair,  “(...) Gerek AİHM, gerekse Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararları başvurucular hakkında sonuç doğurmaktadır. İhlal derdest bir davaya ilişkin verilmiş ise kovuşturma sırasında bu ihlalin giderilmesi gerekir. (...)Yalçınkaya kararına geldiğimizde, AİHM Bank Asya’ya para yatırma, ByLock kullanımı, sendika ve dernek üyeliğiyle ilgili ulusal yargının yaklaşımının başvurulan davaya münhasır olmadığı, sistematik bir şekilde benzer tüm davalarda uygulandığını, bu yüzden kararın benzer diğer davalara da teşmil edilmesi gerektiğini Sözleşmenin 46. maddesi kapsamında bizzat gündeme getirmiş bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin İbrahim Er kararı ve AİHM Yalçınkaya kararındaki emsal dava vurgusu dikkate alındığında, Yalçınkaya kararındaki ölçülerin hem derdest davalarda dikkate alınması, hem de talep halinde karara bağlanmış ve kesinleşmiş hükümlerin ele alınarak yeniden yargılanmasında gözetilmesi gerekmektedir.”

Karar kesin

“AİHM Yalçınkaya kararında; adil yargılama hakkının, dernek kurma hakkının ve ceza sorumluluğunun genel ilkelerinden olan suçta ve cezada kanunilik prensibinin ihlal edildiğini belirtmektedir. AİHM’in bu kararı 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire tarafından verilmiştir ve kesindir. Karar gerekçesine baktığımızda, ihlali temellendiren argümanların tutarlı olduğunu, hukuki denetim sınırları içerisinde kalındığını, Mahkemenin geçmiş uygulamalarıyla paralellik arz ettiğini görmekteyiz. İhlale konu mahkûmiyet kararı on binlerce benzer davaya emsal olacak mahiyettedir.(...)” ifadelerin kullandı.

Haber Merkezi

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