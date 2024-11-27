Aile hekiminden alınan rapor ücretli olacak

Sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren teklifin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Buna göre tamamlayıcı tıp uygulamalarından özel raporlara kadar birçok hizmet ücretlendirilirken, sevk sistemi ile hastane yığılmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar da artık ücretli olacak.

Ehliyet raporu gibi çeşitli belgeler için vatandaşlardan ücret talep edilecek. Yeni düzenlemeye göre, sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran kişilerden daha yüksek bir katkı payı alınacak. Aile hekimlerinden sevk alınması durumunda ise katkı payı yarı yarıya düşürülecek. AA

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