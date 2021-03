Akgündüz'ün hanımı dualarla defnedildi

İslam Hukuku Uzmanı ve Araştırmacı Yazar Pror. Dr. Ahmed Akgündüz'ün Hanımı, nasihatı nisvandan Belkız Akgündüz, tedavi gördüğü ağır hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.

Prof. Dr. Akgündüz, yaptığı açıklamada "1.1.1960 tarihinde dünyaya gelen ve bütün hayatını Kur’an öğretmeye ve Kur’an hakikatlarının neşrine vakfeden Muhterem Eşim Belkız Hanımı 3.3.2021 tarihinde Saat 16:40’da Hakk’ın rahmetine uğurladık. Kendisi, âlime, fâzıla ve her ay Mecmûat’ül-Ahzâbı, her hafta Büyük Cevşen’in tamamını ve her gün Cevşeni hatmedecek kadar takvâ sahibesi idi. Rabbim onu affeyleyip Cennetinde mukim eylesin İnşaallah." ifadelerini kullandı.

Akgündüz'ün eşi Belkiz Akgündüz, Perşembe günü Beykoz, Elmalı Köyündeki aile kabristanına dualarla defnedildi.

