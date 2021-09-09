İKTİDARIN 2023 İÇİN AÇIKLADIĞI EKONOMİK HEDEFLERDE YÜZDE 50’Yİ AŞAN BÜYÜK SAPMALAR VAR.

GSYİH: 2 TRİLYON DOLARDAN 975 MİLYARA

2013’te yayınlanan 10. Kalkınma Planında gayrisafi yurtiçi hasılada 2 trilyon dolar olan 2023 hedefi yeni Orta Vadeli Programda (OVP) 925 milyar dolara düşürüldü. 2023’te 25 bin dolar olarak öngörülen kişi başına millî gelir hedefi de OVP’de 10 bin 703 dolara indirildi.

İHRACAT: 500 MİLYARDAN 242 MİLYARA

10. Kalkınma Planının 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolarken OVP’de 242 milyar dolara geriledi. 10. Kalkınma Planında yüzde 5 olarak açıklanan 2023 işsizlik hedefi OVP’de yüzde 11.4’e yükseltildi. Prof. Aziz Konukman:“Kendi hayallerinin bile gerisindeler.”

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Aldatarak buraya kadar

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, iktidarın yeni Orta Vadeli Programını (OVP), “İktidar, kendi hayallerinin bile gerisinde. Veriler bunu gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi.

Prof. Dr. Konukman, açıklanan OVP ile 10. ve 11. kalkınma planlarının 2023 hedeflerini karşılaştırdı. Cumhuriyet’in haberine göre Konukman’ın analizi şöyle: -10. Kalkınma Planı’nda gayrisafi yurtiçi hasılada 2023 hedefi 2 trilyon dolardı. 11. Kalkınma Planı’nda ise 2023 hedefi 1.1 trilyon dolar olarak öngörüldü. Yeni OVP’de 2023 hedefi 925 milyar dolara düşürüldü.

HEDEF TEK HANELERDİ

-10. Kalkınma Planı’nda, 2023’te kişi başına millî gelir hedefi 25 bin dolar olarak öngörüldü. 11. Kalkınma Planı’nda ise 2023 hedefi 12 bin 484 dolara düşürüldü. Son OVP’de, 2023’te kişi başına millî gelir hedefi 10 bin 703 dolara indirildi. -10. Kalkınma Planı’nın 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolardı. 11. Kalkınma Planı’nda 226.6 milyar dolara indirildi. OVP’de ise 242 milyar dolar. -10. Kalkınma Planı’nda 2023 işsizlik hedefi yüzde 5’ti. 11. Kalkınma Planı’nda yüzde 9.9’a yükseltildi. Son OVP’de ise hedef yüzde 11.4’e çıkarıldı. -Enflasyonda 10. Kalkınma Planı 2023 hedefi ‘tek hanelerdi.’ 11. Kalkınma Planı’nda yüzde 5’e indirilmesi öngörüldü. Yeni programda ise 2023 enflasyon hedefi yüzde 8’e yükseltildi.”