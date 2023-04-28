Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz, Nusaybin kırsalında şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün şehit olduğu bildirildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailesine, Tokatlı hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bagok Dağı bölgesinde dün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu kapsamında, bugün bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin de yaralandığı kaydedildi.
AA