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21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yeni Asya okuyucusu hukukçular buluştu

21 Mayıs 2025, Çarşamba 09:12
Yeni Asya’nın hukuk köşesi yazarlarının da aralarında bulunduğu Yeni Asya okuyucusu her yaştan hukukçular Ankara’nın Ayaş ilçesine Bağlı Oltan’daki ASYAYLA Sosyal Tesislerinde okuma programına katıldı.

Programa aileleriyle birlikte katılan hukukçular  üç gün boyunca Risale-i Nurlardan çeşitli imanî ve içtimaî konuları okuyup sohbet etti ve güncel hukukî konuları müzakere etti. Tanışma ve kaynaşmaya da vesile olan programa, Konya’dan, Ermenek’ten, Samsun’dan,  Malatya’dan, Düzce’den ve Kayseri’den iştirak edildi. 

Hukukçular bu tür verimli toplantıların yılda iki defa tekrarının olması yönünde hemfikir oldular. Gelecek okuma programının yaz sonunda 29, 30 ve 31 Ağustos günlerinde Barla’daki Yeni Asya Sosyal Tesislerinde daha geniş bir iştirakle yapılmasını kararlaştırdılar.

Ankara - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 310
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