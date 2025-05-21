Yeni Asya okuyucusu hukukçular buluştu

Yeni Asya’nın hukuk köşesi yazarlarının da aralarında bulunduğu Yeni Asya okuyucusu her yaştan hukukçular Ankara’nın Ayaş ilçesine Bağlı Oltan’daki ASYAYLA Sosyal Tesislerinde okuma programına katıldı.

Programa aileleriyle birlikte katılan hukukçular üç gün boyunca Risale-i Nurlardan çeşitli imanî ve içtimaî konuları okuyup sohbet etti ve güncel hukukî konuları müzakere etti. Tanışma ve kaynaşmaya da vesile olan programa, Konya’dan, Ermenek’ten, Samsun’dan, Malatya’dan, Düzce’den ve Kayseri’den iştirak edildi.

Hukukçular bu tür verimli toplantıların yılda iki defa tekrarının olması yönünde hemfikir oldular. Gelecek okuma programının yaz sonunda 29, 30 ve 31 Ağustos günlerinde Barla’daki Yeni Asya Sosyal Tesislerinde daha geniş bir iştirakle yapılmasını kararlaştırdılar.

Ankara - Yeni Asya