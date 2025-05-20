Filistinli Doktor: İsrail’e akan petrolü kesin

Filistinli doktor Emcet Saidoğlu, İsrail’e petrol ihracatının durdurulması çağrısında bulundu. Eskişehir’de Filistin ile Dayanışma Platformu, Filistin’e yönelik İsrail işgalinin 77’nci yıl dönümü dolayısıyla Köprübaşı’nda açıklama yaptı.

Okunma Sayısı: 547

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.