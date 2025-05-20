Filistinli Doktor: İsrail’e akan petrolü kesin

Filistinli doktor Emcet Saidoğlu, İsrail’e petrol ihracatının durdurulması çağrısında bulundu. Eskişehir’de Filistin ile Dayanışma Platformu, Filistin’e yönelik İsrail işgalinin 77’nci yıl dönümü dolayısıyla Köprübaşı’nda açıklama yaptı.
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Filistinli doktor Emcet Saidoğlu, “Nakba” olarak nitelendirilen süreçte yüzbinlerce Filistinlinin yerlerinden edildiğini kaydetti.
Saidoğlu, “1948’de yaklaşık 750 bin, 1967 savaşından sonra da 300 bin Filistinli topraklarını terketmek zorunda kalmıştır. Nakba, bugüne kadar aralıksız devam etmiştir” dedi.
Gazze halkının yalnız bırakıldığını söyleyen Saidoğlu, “Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından akarak İsrail’e ulaşan Azerbaycan petrolü, Siyonistlerin tank ve uçaklarına yakıt oluyor ve ölüm olarak Filistinli çocukların, kadınların ve tüm canlı varlıkların üzerine yağıyor” diye belirtti.
Haber Merkezi
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