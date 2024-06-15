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15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Av. Bekir Berk’i rahmetle anıyoruz

15 Haziran 2024, Cumartesi 00:56
Bediüzzaman Said Nursî’nin avukatı rahmetli Bekir Berk Ağabeyi, vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

Av. Bekir Berk, 14 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da vefat etmişti. Bekir Berk, hukuk tarihimizin sembol isimlerinden birisidir. Bekir Berk, haksız suçlamalara maruz kalmış “Maznunların Avukatı” idi. Bekir Berk hukuk adına hukukun tepelendiği bir ortamda avukatlık yaptı. Adalete olan inancını kaybetmemiş adil hâkimlerin kararından oluşan 750 beraat kararını 1971 yılında “Nurculuk Dâvâsı” kitabında topladı.

Mâcera dolu bir hayat

1926 yılında Ordu’da doğan Bekir Berk, 1958 yılında Bediüzzaman’ın ve Nur Talebelerinin fahri avukatlığını üzerine aldı ve 15 sene Nur Talebelerinin avukatlığını yaptı. 1971’deki İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından hapis cezasına da çarptırıldı. 1973’te hapisten çıktıktan bir süre sonra mesleği bırakıp hacca gitti ve Suudi Arabistan’a hicret etti. Burada Cidde Radyosu’nun Türkçe yayınlar bölümünde Risâle-i Nur’la ilgili programlar hazırladı. 1988’de yakalandığı hastalığın tedavisi için İngiltere’de bulundu ve sonra İstanbul’a gelip yerleşti. 14 Haziran 1992 tarihinde Fatih’teki bir özel hastanede tedavi altında iken 66 yaşında vefat etti.  Mezarı, Eyüpsultan Kabristan’ındadır. Vefat yıl dönümünde Av. Bekir Berk’i rahmet ve minnetle anıyoruz. Kabri nur, makamı Cennet olsun. Amin!

İstanbul - Seyhan Şentürk

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