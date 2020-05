AVM’LER AÇILIRKEN, ALINDIĞI İFADE EDİLEN TEDBİRLERİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI TARTIŞILIYOR. AYM’LERİN AÇILMASINA KARŞI CAMİLERİN HÂLÂ KAPALI OLMASI İSE ÇELİŞKİ OLARAK YORUMLANIYOR.

AVM’ler en son açılacak yerler

AVM’LERİ açma kararının erken verildiği ve yeni bir salgın dalgasını tetikleyebileceği yönünde endişeler var. “Zamanlama yerinde mi ve önlemler ne kadar yeterli?” sorularına cevap beklenirken, “AVM’ler en son açılacak yerler” görüşünü dile getiren sağlık uzmanları var.

Risk AVM’de yok, camide mi var?

GP Genel Başkanı Davutoğlu: “İnsanların bir arada bulunması artık sorun değilse, camiler neden ibadete kapalı? Yok, bir arada bulunma hâlâ tehlike oluşturuyorsa AVM'ler neden açılıyor? AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun.”

***

AVM çelişkisi

Türkiye’de normalleşme çalışmaları kapsamında AVM’ler 11 Mayıs’ta açıldı. “Evde kal” çağrısı yapılırken böyle bir karar alınması konusunda ise tartışmalar sürüyor.

COVID-19 vak’a ve ölüm sayılarında resmî verilere göre düşüş görülen Türkiye’de, AVM’ler normalleşme adımları kapsamında 11 Mayıs’ta açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki duyurusundan sonra Sağlık Bakanlığı AVM’lerin uyması gereken tedbirleri ihtiva eden yazıyı yayınladı. Ancak kararın erken verildiği ve yeni bir salgın dalgasını tetikleyebileceği yönünde endişeler var. Peki AVM’lerin açılmasında zamanlama yerinde mi? Alınacak tedbirler ne kadar yeterli ve kararın salgında vak’a sayılarına bir etkisi olabilir mi?

AVM’ler en son açılması gereken yerler

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nden Profesör Doktor Sarp Üner’e göre AVM’ler mevcut salgının yapısı göz önüne alındığında en son açılması gereken yer. DW Türkçe’nin sorularını cevaplayan Üner, “Zaten bir araya gelmeyin ve mümkün olduğunca birbirinizden uzak durun ve mümkün olduğunca kapalı yerlere girmeyin diyoruz. AVM bunun tam tersini sağlayan bir yer. Bir salgın sırasında normalleşmeye ilişkin bir sıralama yaparsak insanların en çok bulunduğu yerlerin en son açılması gerek” diye konuştu. Ancak Sağlık Bakanlığı AVM’lerde kişiler arası teması engellemek ve kapalı alanda hava yoluyla hastalığın bulaşmasını engellemek ilgili kapsamlı düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler arasında, giriş çıkış kısıtlamalarının yapılması, AVM’lerdeki iş yerlerine el yıkama ve maske kullanımı ilgili afişlerin asılması, el antiseptiklerinin bulundurulması, havalandırmanın belli bir standart çerçevesinde yapılması ve kabinlerde 10 dakikadan fazla durulmaması gibi önlemler var.

Önlemler yeterli mi?

Halk Sağlığı Uzmanı Üner’e göreyse bu önlemler hastalığın yayılımını durduracak önlemler değil. Üner, “Siz metrekareye göre belli sayıda insan alsanız da bunun kontrolünü yapmak mümkün değil. Termal kamera konusunda ise, termal kamera biliyorsunuz ateş ölçer. Yani ben içeri girerken bende virüs olup olmadığını gösteren bir şey değil de ateşim olup olmadığını gösteren bir şey. Ya da ateş düşürücü bir ilaç almış olabilirim örneğin” dedi. AVM’lerde uygulanacak giriş çıkış kısıtlamasının bile, bir bölgede yoğunluk yaşanabileceği ve bunun da riski arttıracağı uyarısında bulunan Üner, “İçeri giren insanların her dokunduğu yer kirli. Yürüyen merdivenlerin kenarları, masalar, katlar arası giden asansörler gibi. Bunları hangi sıklıkla ve nasıl temizleyecekler? Her kişinin arkasından mı temizlenecek? Her iki saatte bir merdivenlerin tırabzanlarını sildiniz diyelim. O iki saat içinde oraya dokunan insanlar ne olacak?” diye konuştu.

***

Bu nasıl tutarsızlık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Pazartesi günü normalleşme takvimini açıklayarak, berber ve kuaförlerin yanı sıra AVM’lerin de açılacağını duyurmuştu. Dün yürürlüğe giren uygulamayla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ‘tutarsızlık’ eleştirisinde bulundu. Davutoğlu, normalleşme takvimi kapsamında AVM’lerin açılması kararı alınmasına, ancak camilerin ibadete kapalı kalmaya devam etmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, “Normalleşme süreci başlıyor AVM’ler açılıyor. İnsanların bir arada bulunması artık sorun değilse, peki camiler neden ibadete kapalı? Yok bir arada bulunma hala tehlike oluşturuyorsa AVM’ler neden açılıyor? AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun” ifadelerine yer verdi.