AYM’den iki yeni karar

Anayasa Mahkemesi, HDP’li iki vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi işlemine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Yüksek Mahkeme, CHP’nin infaz yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ise ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları, vekilliklerinin düşürülmesi işleminin iptal için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. CHP de ‘af yasası’ olarak anılan infaza ilişkin yasal düzenleme için önce şekil yönünden sonra da esasa ilişkin başvurmuştu.

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