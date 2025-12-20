"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

'Bahis' ekonomisi büyüyor

20 Aralık 2025, Cumartesi 02:04
Cumhuriyet’in haberine göre, borç yükü büyüyen vatandaş için umut vaadine dönüşen şans oyunları, Hazine için ise giderek büyüyen bir gelir alanı haline geldi. Şans oyunları vergisi geliri, özelleştirmenin yapıldığı 2020 yılına göre 14 kat arttı.

Kumar bataklığı toplumu çürütüyor

 

2023 genel seçimlerinin ardından Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle vergilerde yapılan düzenlemeler içerisinde şans oyunları vergisi (ŞOV), spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5’ten yüzde 10’a, at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.

Vergi oranındaki bu artışın da etkisiyle 2023 yılında toplam 28,4 milyar TL’lik şans oyunları vergisi toplandı. Toplanan ŞOV geliri bir önceki yıl toplananın yüzde 179 üzerine çıktı. Oyun çeşitliliğinin artması ve internet üzerinden erişimin kolaylaşmasıyla bahis ekonomisinin büyüdüğü belirtilirken, yasadışı bahis operasyonları ise bu tablonun karanlık yüzü olarak dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya'ya açık sinyal'

    Sosyal çürümeyi durduralım

    'Bahis' ekonomisi büyüyor

    Faize var, yemeğe yok

    Ölüm de mi ticarileşiyor?

    ABD-North Carolina'da düşen küçük uçaktaki 7 kişi de öldü

    Hayvancılık millî güvenlik meselesidir

    Gazze'de 203 gencin hüzünlü nikah sevinci: 'Gazze halkı sabırlıdır, hiçbir şey onları mağlup edemez'

    AB, Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlayacak

    Sahte faturayla suç gelirlerini aklayan 43 kişi hakkında gözaltı kararı - Aralarında 26 mali müşavir var!

    Kazakistan da LGBT propagandasını yasakladı

    Edirne-Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi "ölü hacme" düştü

    İsrail'in itirazını reddeden iki UCM yargıcına ABD'den yaptırım kararı - UCM, ABD'yi kınadı

    Siyaseten yanlış yaptım

    Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü video üzerine Macron'dan açıklama

    İrlanda da Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasını istiyor: 'Başkasının yok ettiği ülkeyi diğerleri inşa edemez'

    İsrail, Suriye’deki ihlal ve işgal adımlarına devam ediyor

    Almanya, 50 milyar avroluk askeri teçhizat ve silah alacak

    MSB'den düşürülen İHA hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hayvancılık millî güvenlik meselesidir
    Genel

    Sosyal çürümeyi durduralım
    Genel

    'Bahis' ekonomisi büyüyor
    Genel

    Faize var, yemeğe yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Rusya'ya açık sinyal'
    Genel

    Ölüm de mi ticarileşiyor?
    Genel

    ABD-North Carolina'da düşen küçük uçaktaki 7 kişi de öldü
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.