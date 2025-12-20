'Bahis' ekonomisi büyüyor

Cumhuriyet’in haberine göre, borç yükü büyüyen vatandaş için umut vaadine dönüşen şans oyunları, Hazine için ise giderek büyüyen bir gelir alanı haline geldi. Şans oyunları vergisi geliri, özelleştirmenin yapıldığı 2020 yılına göre 14 kat arttı.

Kumar bataklığı toplumu çürütüyor 2023 genel seçimlerinin ardından Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle vergilerde yapılan düzenlemeler içerisinde şans oyunları vergisi (ŞOV), spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5’ten yüzde 10’a, at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. Vergi oranındaki bu artışın da etkisiyle 2023 yılında toplam 28,4 milyar TL’lik şans oyunları vergisi toplandı. Toplanan ŞOV geliri bir önceki yıl toplananın yüzde 179 üzerine çıktı. Oyun çeşitliliğinin artması ve internet üzerinden erişimin kolaylaşmasıyla bahis ekonomisinin büyüdüğü belirtilirken, yasadışı bahis operasyonları ise bu tablonun karanlık yüzü olarak dikkat çekiyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 266

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.