Bakan Yardımcısından tuhaf açıklama

Adalet Bakanı Gül ile Yardımcısı Kuş’un cezaevlerindeki ölüm sayılarına ilişkin yaptığı farklı açıklamalar tartışma konusu oldu.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin sayısının gizlendiğini öne sürüyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de cezaevlerinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı belirsizliğini koruyor. Adalet Bakanlığı’ndan bu konuda iki farklı açıklamanın gelmesi sürecin şeffaf yönetilip yönetilmediğine dair soru işaretlerine neden oldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, en son 13 Nisan’da açık cezaevinde bulunan üç hükümlünün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş ise TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun 11 Haziran’daki toplantısında, ceza infaz kurumlarında ölüm vakası olmadığını söyledi. CHP’li vekillerin ölümlerin sayısına ilişkin sorduğu sorulara “Bizim ceza infaz kurumlarımızda ölüm vakası olduğunu söylemiyoruz. Niye söylemiyoruz? Çünkü yok. Ancak hiç olmadığını da söylemiyoruz” yanıtını veren Kuş, ölen mahpusların kronik hastalıkları olduğunu, hastanede bulundukları süre içinde virüsü kaptıklarını, bu nedenle cezaevinde Covid-19’a yakalandıkları değerlendirilmesinin yapılamayacağını savundu.

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