Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü

Balıkesir'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 kişi öldü. AA

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