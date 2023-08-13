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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Barajlar alarm veriyor

13 Ağustos 2023, Pazar 00:31
Trakya barajlarında su seviyesi ciddi oranda düştü. İstanbul’da ise barajların doluluk oranı yüzde 35’in altına indi.

İstanbul'daki barajlarda son durum?

 

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Edirne ve Kırklareli’nde barajların doluluk oranı hızla düşüyor. Edirne’de ocak ayından bu yana Sultanköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 51’den yüzde 20’ye, Hamzadere Barajı’nda yüzde 53’ten yüzde 8’e, Kadıköy Barajı’nda yüzde 12’den yüzde 4, Süloğlu Barajı’nda yüzde 68’ten yüzde 53’e düştü. Kırklareli’ndeki Kayalıköy Barajı’nın doluluk oranı yüzde 18’e, kentle aynı ismi taşıyan Kırklareli Barajı’nda ise yüzde 35’e indi. DSİ yetkilileri, önceki yıllarda çeltik ekili alanlar barajdan fazla su verilmesi, son iki yıldır kış yağışlarının yeterli olmaması ve aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artmasının bu tablonun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını belirtti. DSİ yetkilileri, Edirne’nin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı’nda da sonbaharda risk yaşanabileceğini dile getirdi. 

9 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’da su sağlayan barajların doluluk oranı düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58’le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü. İSKİ’ye göre bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesinde.

Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, katıldığı Şile Atıksu, Yağmur Suyu ve Dere Islah Yatırımlarının temel atma töreninde, İstanbul’da yaşanan su sıkıntısına dikkat çekti. Kentte kuraklığın afet boyutuna ulaştığını belirten Başa, İstanbulluları su tasarrufu yapmaya davet etti. Son zamanlardaki aşırı sıcak havalara dikkat çeken Başa, yaptığı açıklamada, “Çok kurak bir dönem geçiyoruz. Yani bütün bu yatırımları yaparken hakikaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı, afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz. Bu noktada günlük su tüketimlerimiz üç buçuk milyon metreküpe ulaştı” dedi.

Sıcaklıklar artıyor

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının bugünden itibaren etkisini artırarak diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıracak hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ankara - aa

 

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