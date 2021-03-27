'Başkanlık kırmızı çizgiyse yeni anayasa konuşulur mu?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP kongre konuşmasında öne çıkan yeni anayasa vurgusunu yorumlayan toplum bilimci Prof. Sencer Ayata, “Başkanlık sistemi kırmızı çizgi olunca toplumun yeni anayasası nasıl konuşulabilir ki” dedi.

AKP’nin 7. Olağan Kongresi ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre konuşmasında öne çıkan yeni anayasa vurgusunu yorumlayan Harvard ve Oxford üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulunan, eski ODTÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Sencer AyataProf. Sencer Ayata “Başkanlık sistemi kırmızı çizgi olunca toplumun yeni anayasası nasıl konuşulabilir ki; bir tarafta parlamenter sistem isteyenler var” dedi. T24’teki ropörtaja göre, AKP’nin son kongresi öncesi ‘Erdoğan manifesto açıklayacak’ yorumlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla teyit edilmediğini belirten Prof. Ayata, “Herkesin beklentisi 2023 vizyonu iken tam tersine, istikrara, yani iktidar ve iktidara nasıl tutunuruz konuşması oldu” görüşünü dile getirdi.

Başkanlık sistemi kırmızı çizgi olunca...

Erdoğan’ın konuşmasında milliyetçi ve muhafazakâr söylemlerin öne çıktığı yorumunu yapan Ayata, parti yönetiminde de simge düzeyinde bir temsil olduğunu söyledi. Anayasanın özünde bir ‘toplumsal sözleşme’ olduğunu vurgulayan Prof. Ayata, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede anayasaya ilişkin olarak yaptığı konuşmada muhalefeti ve toplumun diğer kesimlerini dışarda tuttuğunu söyledi. Türkiye’de ‘otoriterlik ve demokrasi’ tartışması olduğunu, ‘demokrasi’ diyenlerin parlamenter sistemi işaret ettiğini ifade eden Prof. Ayata, Cumhur İttifakı’nın başkanlık sistemini kırmızı çizgi haline getirdiğini hatırlattı. “Yeni anayasa için herkese büyük bir açıklıkla dâvet yapıyorum, diyorsunuz sonra diyorsunuz ki muhalefet partileri olmaz. Şimdi bu sözleşmenin bütün anlayışına karşı, ruhuna karşı” diyen Ayata, ‘başkanlık sisteminin kırmızı çizgi olduğu bir ortamda yeni anayasanın bütün kesimleri içine alan bir sözleşme olamayacağını’ dile getirdi.