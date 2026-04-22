BAYRAM VAR, AMA ÇOCUKLAR NEREDE?

22 Nisan 2026, Çarşamba 19:42
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, dünyada ve Türkiye’de milyonlarca çocuk savaş, açlık, şiddet ve ağır çalışma şartları altında mücadele veriyor. Resmî veriler, "çocuk bayramı" ile çocukların gerçek hayatı arasındaki derin uçurumu gözler önüne seriyor.

Dünyada her 5 çocuktan biri savaş bölgesinde

UNICEF verilerine göre dünyada her 5 çocuktan 1’i, yani 400 milyondan fazla çocuk savaş ve çatışma bölgelerinde yaşıyor. UNICEF ayrıca küresel ölçekte çocukların yüzde 20’sinden fazlasının çatışma ortamlarında büyüdüğünü bildiriyor.

"Çocuklar için düşmanlıkları bitirmeliyiz"

UNICEF'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, "Bir çocuğun hayatı, bölgedeki çatışmalar nedeniyle her beş saniyede bir alt üst ediliyor. Bu rakamın artmasına izin veremeyiz. Çocuklar için düşmanlıkları sona erdirmek isteğe bağlı değildir; bu acil bir gereklilik, ahlâkî bir yükümlülüktür ve daha iyi bir geleceğe giden tek yoldur." dedi. 

Milyonlarca çocuk yoksullukla büyüyor

TÜİK’in 2025 verilerine göre Türkiye’de çocuk nüfusu 21 milyon 375 bin 930. Bu, toplam nüfusun yüzde 24,8’ine karşılık geliyor. Ancak aynı veriler, çocukların yüzde 36,8’inin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğunu ortaya koyuyor. Yani yaklaşık her 10 çocuktan 4’ü ekonomik güvencesizlik içinde büyüyor. Bu tablo, okula aç giden, yeterli beslenemeyen ve eğitimde fırsat eşitliğinden uzak kalan milyonlarca çocuğu işaret ediyor.

Çocuklar okulda değil, işte

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 24,9 olarak açıklandı. Başka bir ifadeyle bu yaş grubundaki her 4 çocuktan 1’i çalışıyor. Ekonomik kriz ve aile yoksulluğu sebebiyle birçok çocuk eğitim yerine iş hayatına sürükleniyor. Uzmanlar, çocuk işçiliğinin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda eğitim ve psikolojik bir yıkım olduğunu vurguluyor.

Çocuklar cezaevinde

Yargılanan ve cezaevine giren çocuk sayısı da dikkat çekici boyutta artış gösterdi. Özellikle ekonomik ve sosyal kırılganlıkların arttığı şu dönemde suça sürüklenen çocuk sayısında ciddi artış yaşanıyor. Çocukların suç faili değil, çoğu zaman ihmalin ve sosyal adaletsizliğin mağduru olduğu belirtiliyor.

Adı bayram ama...

23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olarak biliniyor ve kutlanıyor. Ancak dünyadaki ve ülkemizdeki çocukların içinde bulunduğu ortam ve durumları düşündüğümüzde bu bayram sadece isim ve resimden ibaret takvimde kalan bir gün olarak sıradan bir zaman dilimine dönüşüyor. Çocukların gerçekten mutlu olduğu bir dünya için sadece kutlama değil, adalet, merhamet ve sosyal sorumluluk gerekiyor. Çünkü çocukların ihtiyacı bayramdan önce, güvenli, mutlu ve sağlıklı yaşamak.

İSTANBUL - MEHTAP Y. YÜKSELTEN

    İran: Abluka kalkarsa müzakereler devam eder

    ABD’li Senatör Sanders’tan: “İsrail’e askerî yardımların durdurulması” çağrısı

    Trump’tan kafa karıştıran açıklamalar: Ateşkes ilân ettim, abluka sürecek

    Af Örgütü raporu: Türkiye’de hak ihlâlleri genişliyor

    Erdoğan’a Şimşek’i görevden al baskısı

    İnsanlık saldırı altında

    AB: Türkiye’ye ihtiyacımız var

    Fatih Altaylı: Şiddetin sorumlusu RTÜK zihniyeti

    BM’den AB’ye acil çağrı: İSRAİL’LE ANLAŞMALARI ASKIYA AL

    TÜİK hesabı ‘kurban’ oldu: 21 kat arttı

    İran: ABD diplomatik süreci sabote ediyor

    Okullardaki saldırılara ilişkin 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı

    Dünya hafızları Diyarbakır’da yarışıyor

    Asıl tehlike gençlerin aidiyetsizliği

    TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Gün: Güçlü ekonomi bağımsız yargı ile mümkün

    AKP, Tom Barrack’a karşı suskun

    Tutuklu sayısında rekor

    "Nükleer materyalin çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Erdoğan’a Şimşek’i görevden al baskısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fatih Altaylı: Şiddetin sorumlusu RTÜK zihniyeti
    Genel

    Af Örgütü raporu: Türkiye’de hak ihlâlleri genişliyor
    Genel

    TÜİK hesabı ‘kurban’ oldu: 21 kat arttı
    Genel

    BM’den AB’ye acil çağrı: İSRAİL’LE ANLAŞMALARI ASKIYA AL
    Genel

    İnsanlık saldırı altında
    Genel

    AB: Türkiye’ye ihtiyacımız var
    Genel

    Asıl tehlike gençlerin aidiyetsizliği

