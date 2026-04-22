ABD’li Senatör Sanders’tan: “İsrail’e askerî yardımların durdurulması” çağrısı

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin İsrail’e askerî yardımlarını hedef aldı.

Sanders, kamuoyunun dikkatinin Gazze, İran ve Lübnan’daki çatışmalarda olduğu bir dönemde, Batı Şeria’daki durumun da giderek kötüleştiğine dikkati çekerek “Sadece Gazze, İran ve Lübnan değil. Batı Şeria’da Ekim 2023’ten beri İsrailli askerler ve yerleşimciler 1071 Filistinliyi öldürdü, 6 binden fazla evi yıktı, 200’den fazla yasa dışı karakol kurdu. ABD’den İsrail’e artık askerî yardım yok.” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki yıkımın maliyeti büyük

AB, BM ve Dünya Bankası, Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA) adlı ortak bir rapor hazırladı. Raporda, 24 aylık çatışma sonrası Gazze’nin yeniden inşası için 10 yıl içinde 71,4 milyar dolara ihtiyaç olduğu ortaya konuldu. Gazze’deki fiziksel altyapı hasarının 35,2 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, ekonomik ve sosyal kayıplar ise 22,7 milyar dolar olarak tahmin edildi. Raporda, Gazze’de temel hizmetler, kritik altyapının onarılması ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için söz konusu 71,4 milyar doların 26,3 milyarının ilk 18 ayda karşılanması gerektiği kaydedildi.

