"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Trump’tan kafa karıştıran açıklamalar: Ateşkes ilân ettim, abluka sürecek

22 Nisan 2026, Çarşamba 19:26
Trump, İran’la ilgili ateşkesi süresiz uzattığını açıklarken, sürecin İran’dan gelecek tekliflere bağlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen süreçle ilgili yaptığı açıklamada ateşkesi süresiz uzattığını duyurdu. Trump, “Ateşkesi süresiz uzattım. Teklif gelene kadar duracağım” ifadelerini kullanırken, ABD ordusuna ablukayı sürdürme talimatı verdiğini belirtti. Ateşkesin, İran’dan gelecek öneri ve müzakerelerin sonucuna kadar devam edeceğini söyledi. Öte yandan İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD’den Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılabileceğine dair sinyaller aldıklarını açıkladı. Ablukanın kaldırılması halinde müzakerelerin Pakistan’ın başşehri İslamabad’da devam edebileceği ifade edildi. İran cephesinde ise müzakere heyetinin Pakistan’a gitmeyeceği yönündeki kararın ABD’ye iletildiği bildirildi. Ayrıca İranlı yetkililer, Körfez ülkelerine yönelik açıklamalarında olası bir saldırı durumunda sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. 

BM: Ateşkes uzasın, diplomasi kazansın

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, ABD ve İran arasındaki ateşkesin ABD tarafından uzatılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Bu, gerilimin azaltılması ve İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomasi ve güven artırıcı adımlar için kritik bir alan meydana gelmesi yönünde önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı. Tüm taraflara çağrıda bulunan Guterres, “Bu ivmenin korunması, ateşkesi zayıflatabilecek adımlardan kaçınılması ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için yapıcı müzakerelere girilmesi” gerektiğini vurguladı.

    BAYRAM VAR, AMA ÇOCUKLAR NEREDE?

    İran: Abluka kalkarsa müzakereler devam eder

    ABD’li Senatör Sanders’tan: “İsrail’e askerî yardımların durdurulması” çağrısı

    Trump’tan kafa karıştıran açıklamalar: Ateşkes ilân ettim, abluka sürecek

    Af Örgütü raporu: Türkiye’de hak ihlâlleri genişliyor

    Erdoğan’a Şimşek’i görevden al baskısı

    İnsanlık saldırı altında

    AB: Türkiye’ye ihtiyacımız var

    Fatih Altaylı: Şiddetin sorumlusu RTÜK zihniyeti

    BM’den AB’ye acil çağrı: İSRAİL’LE ANLAŞMALARI ASKIYA AL

    TÜİK hesabı ‘kurban’ oldu: 21 kat arttı

    İran: ABD diplomatik süreci sabote ediyor

    Okullardaki saldırılara ilişkin 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı

    Dünya hafızları Diyarbakır’da yarışıyor

    Asıl tehlike gençlerin aidiyetsizliği

    TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Gün: Güçlü ekonomi bağımsız yargı ile mümkün

    AKP, Tom Barrack’a karşı suskun

    Tutuklu sayısında rekor

    "Nükleer materyalin çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Erdoğan’a Şimşek’i görevden al baskısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fatih Altaylı: Şiddetin sorumlusu RTÜK zihniyeti
    Genel

    Af Örgütü raporu: Türkiye’de hak ihlâlleri genişliyor
    Genel

    TÜİK hesabı ‘kurban’ oldu: 21 kat arttı
    Genel

    BM’den AB’ye acil çağrı: İSRAİL’LE ANLAŞMALARI ASKIYA AL
    Genel

    İnsanlık saldırı altında
    Genel

    AB: Türkiye’ye ihtiyacımız var
    Genel

    Asıl tehlike gençlerin aidiyetsizliği

