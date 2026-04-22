Trump’tan kafa karıştıran açıklamalar: Ateşkes ilân ettim, abluka sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen süreçle ilgili yaptığı açıklamada ateşkesi süresiz uzattığını duyurdu. Trump, “Ateşkesi süresiz uzattım. Teklif gelene kadar duracağım” ifadelerini kullanırken, ABD ordusuna ablukayı sürdürme talimatı verdiğini belirtti. Ateşkesin, İran’dan gelecek öneri ve müzakerelerin sonucuna kadar devam edeceğini söyledi. Öte yandan İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD’den Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılabileceğine dair sinyaller aldıklarını açıkladı. Ablukanın kaldırılması halinde müzakerelerin Pakistan’ın başşehri İslamabad’da devam edebileceği ifade edildi. İran cephesinde ise müzakere heyetinin Pakistan’a gitmeyeceği yönündeki kararın ABD’ye iletildiği bildirildi. Ayrıca İranlı yetkililer, Körfez ülkelerine yönelik açıklamalarında olası bir saldırı durumunda sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

BM: Ateşkes uzasın, diplomasi kazansın

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, ABD ve İran arasındaki ateşkesin ABD tarafından uzatılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Bu, gerilimin azaltılması ve İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomasi ve güven artırıcı adımlar için kritik bir alan meydana gelmesi yönünde önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı. Tüm taraflara çağrıda bulunan Guterres, “Bu ivmenin korunması, ateşkesi zayıflatabilecek adımlardan kaçınılması ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için yapıcı müzakerelere girilmesi” gerektiğini vurguladı.

Ankara-Anka