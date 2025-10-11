Bediüzzaman Mevlidi yarın

Bediüzzaman Hazretleri için İstanbul’daki tarihî Eyüp Sultan Camii’nde Pazar günü mevlid okutulacak. Eyüp Sultan Camii, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında önemli bir yere sahip.

Büyük İslam âlimi Bediüzzaman Said Nursî ve ahirete irtihal etmiş bütün Müslümanların ruhu için 12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul’daki tarihî Eyüp Sultan Camii’nde bir mevlid programı düzenlenecek. Yeni Asya İstanbul Okuyucuları tarafından organize edilen geleneksel mevlid programı, öğle namazının ardından başlayacak.

Programda, başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) başta olmak üzere bütün peygamberlerin, Ashab-ı Kiram’ın, özellikle de Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ve ahirete irtihal eden Risale-i Nur Talebelerinin, ehl-i iman ve şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’ân tilaveti ve dualar yapılacak. Mevlid-i Şerifin ardından yapılacak duada İslâm âleminin birlik, beraberlik ve selâmeti için niyazda bulunulacak.

BEDİÜZZAMAN BİR MÜDDET CAMİ MAHFELİNDE KALMIŞTI

Mevlidin okunacağı Eyüp Sultan Camii, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında önemli bir yere sahip. Kendisinin bir dönem caminin mahfelinde kaldığı ve Risale-i Nur’da Eyüp Sultan Camii ve Kabristanı’ndan bahsederek iman hakikatlerine dair yazılar kaleme aldığı bilinmektedir. Daha önce de aynı mekânda Mevlid programı düzenleyen organizasyon ekibi, bu tür faaliyetlerle manevî bir atmosfer oluşturmayı ve Bediüzzaman’ın fikir dünyasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdiler. Mevlid’e İstanbul ve çevre illerden önemli bir katılım bekleniyor.

YENİ ASYA - İSMAİL TEZER