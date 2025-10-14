"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

Gençlere yönelik büyük bir saldırı - ‘Zararı azaltılmış’ demek zararsız demek değil!'

14 Ekim 2025, Salı 17:00
Uzmanlar, tütün endüstrisinin elektronik sigaraları, gizli reklamlar, sosyal medya kanalları ile akran etkileşimiyle normalleştirdiğini belirterek, bunun gençlere yönelik büyük bir saldırı olduğunu bildirdi.

Kronikleşen sigara salgını (1)

 

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Volkan Kara, son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigaralara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elektronik sigaranın sıvının pille ısıtılan bobin sayesinde gaz hale geçtiği bir ürün olduğunu anlatan Kara, başta nikotin olmak üzere birçok polisiklik karbon​​​​​​​ ile uçucu metaller gibi zararlı maddelerin bunun içinde bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kara, bunların tamamının gençlerde bağımlılık yaptığına, başta beyin olmak üzere birçok sistemin gelişmesi ve faaliyetlerine de olumsuz etkisine dikkati çekerek, tütün ve tütün ürünleriyle ilgili hem Türkiye hem de dünyada çok başarılı yürütülen stratejiler ve uygulamalar olduğunu vurguladı. Tütün endüstrisinin yeni müşteriler kazanmak ve kazançlarını devam ettirmek adına gençlere yeni ürünler sunmayı hedeflediğini, bu kapsamda elektronik sigarayı geliştirdiğini ifade eden Kara, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre elektronik sigarada 16 bin çeşit aroma olduğunu aktardı.

‘Zararı azaltılmış’ demek zararsız demek değil

Elektronik sigaraların ambalajlarıyla da gençlerin dikkatinin çekilmeye çalışıldığını vurgulayan Kara, şöyle devam etti: “Üzerlerinde dijital rakamlar, uygulamalar hatta bazı ülkelerde dijital oyun şeklinde kullanılan elektronik sigaralar olduğunu da biliyoruz. Bu aslında baktığınızda tütün endüstrisinin hep yaptığı insanların kendini iyi hissetmesi, farklı hissetmesi, toplumda ayrıştırılabilir, gösterilebilir olması duygusuna hitap etmelerinden kaynaklı, daha modern, daha yeni, daha onları belirgin hale getiren ürünlere doğru bir meyil söz konusu. Biz, bilim insanları olarak biliyoruz ki ‘zararı azaltılmış’ demek zararsız demek değildir. ‘Elektronik sigara, normal sigaraya göre daha az zararlı’ diyerek, masumlaştırılmasının altında havalı, güzel görünmesi, arkadaşlarının o malzemeyi kullanıyor olması gibi maalesef hafifletici sebepler var.”

Ani akciğer yetmezliğine sebep oluyor

Doç. Dr. Kara, elektronik sigaraların içinde yer alan “tetrahidrokanabinol”ün esrarın ham maddesi olduğunun altını çizdi. Bu maddenin bazı ülkelerde çocukların ve gençlerin “elektronik sigara, buhar kullanıyorum” başlığı altında aslında uyuşturucuya yönelmesine sebep olduğuna işaret eden Kara, “Kullanıcıların ani akciğer yetmezliğine sebep olması, hastaneye yatması, ölümcül durumlarla karşılaşmasına dair çok geniş veriler var. Veri gelmeye de devam ediyor. Biz bunların olma ihtimalini gördüğümüz için bugünden bütün gençleri, bütün toplumu uyarmak istiyoruz. ‘İş işten geçti.’ demeden bugünden zararları potansiyel izlenilen bu ürünlerden uzak durun.” diye konuştu.

Her 5 yetişkinden 1’i tütün bağımlısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kullanılan kişi sayısında yaşanan azalmaya rağmen dünya genelinde her 5 yetişkinden 1’inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiğini belirtti. DSÖ, küresel olarak tütün kullanımıyla ilgili yeni raporunu açıkladı. Dünya genelinde sigara tüketiminin azaldığı ancak tütün salgınının henüz bitmediği aktarılan raporda, 2000’de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısının 2024’te 1,2 milyara düştüğü kaydedildi. Raporda, 2010’dan bu yana tütün kullanan kişi sayısının 120 milyon azaldığı, bunun da göreceli olarak yüzde 27’lik bir düşüşe denk geldiği ifade edildi. Milyonlarca insanın tütünü bırakması veya başlamamayı tercih etmesine rağmen dünya genelinde her 5 yetişkinden 1’inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, tütün kullanımının her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme yol açmaya devam ettiği bilgileri paylaşıldı.

