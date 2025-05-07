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7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Binbaşı Âsım Bey’i rahmetle anıyoruz

07 Mayıs 2025, Çarşamba 02:20
‘İstikamet şehidi’ olarak dar-ı bekaya irtihal eden Binbaşı Âsım Bey’i vefat yıl dönümünde rahmet yâd ediyoruz.

Bediüzzaman’ın has talebelerinden, Binbaşı Âsım Bey (Ahmet Âsım Önerdem) 1877 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Üstad Bediüzzaman’a talebe olup Nurlarla şereflenen Âsım Bey’in, Nurlarda birçok mektubu bulunmaktadır. Âsım Bey, Üstadı yerine şehit olmuştur.

Binbaşı Âsım Bey, 1935 Nisanı’nda Eskişehir hadisesi dolayısıyla Isparta’da onun da sorgulaması yapılmak üzere mahkemeye celbedilmiş.

Mahkeme koridorunda sorgulanmasını beklerken, ‘Her şeyi dosdoğru söylesem, belki sevgili Üstadıma zarar gelebilir, doğruyu söylemezsem yalana girme ihtimali vardır’ diye düşünerek, Cenab-ı Hak’tan o anda ruhunu teslim almasını niyaz etmiş ve hemen orada rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Bediüzzamanın tabiriyle “istikamet şehidi” olmuştur.

İstanbul - Sedat Serdar

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