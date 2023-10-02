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2 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bireysel silahlanma tehdit ediyor

02 Ekim 2023, Pazartesi
Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, bireysel silahlanmanın özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde hayatı tehdit eder duruma geldiğini söyledi.

Komşuyla olan husumette kullanılıyor

Türkiye’de çetelerin gündemden düşmediğine dikkat çeken Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve psikiyatri uzmanı Dr. Ayhan Akcan, “Günde 10’un üstünde silahlı şiddeti olayı var. Her 3 vakadan 2’si silahlı şiddet olayı ve cinayetle sonuçlanıyor. Özellikle alacak verecek meselesinde, komşuyla olan husumette ve aile içi şiddette silah kullanılıyor” dedi.

Üç evden birinde silah var

Silahlı şiddetin son dönemde artmasını, silaha ulaşmanın kolaylığına bağlayan Akcan, “Türkiye’de yaklaşık 35 milyon silah olduğu, bunun 9’da 1’inin ruhsatlı, kalanının ruhsatsız olduğu düşünülüyor. Büyük metropollerde bu, hayatı tehdit etmeye başladı. İnsanlar tedirgin. Bu çok ciddi bir sosyal problem olarak önümüzde duruyor” diye konuştu.

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Her 3 vakadan 2’si silahlı şiddet

Bireysel Silahlanma Tehdit Ediyor

Dr. Ayhan Akcan, bireysel silahlanmanın özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yaşamı tehdit eder boyuta ulaştığını söyledi.

28 Eylül Dünya Bireysel Silahsızlanma Günü’nde VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Umut Vakfı yönetim kurulu üyesi ve psikiyatri uzmanı Dr. Ayhan Akcan, bireysel silahlanmanın özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yaşamı tehdit eder boyuta ulaştığını söyledi. Akcan, “Günde 10’un üstünde silahlı şiddeti olayı var. Her 3 vakadan 2’si silahlı şiddet olayı ve cinayetle sonuçlanıyor. Büyük metropollerde bu daha çok yoğunlaşmış durumda. Silahlı şiddetin yüzde 60’ı başta İstanbul olmak üzere bu metropollerde oluşuyor. Artış var ve bundan dolayı zaten gündemden de düşmüyor. Özellikle alacak verecek meselesinde, komşuyla olan husumette ve aile içi şiddette silah kullanılıyor. 5 olaydan 1’i maalesef aile içi şiddet olayı. Bu kadar yaygın durumda” dedi.

Çok ciddi bir sosyal problem

Silahlı şiddetin son dönemde artmasını, silaha ulaşmanın kolaylığına bağlayan Akcan, “Türkiye’de yaklaşık 35 milyon silah olduğu, bunun 9’da 1’inin ruhsatlı, kalanının ruhsatsız olduğu düşünülüyor. Büyük metropollerde bu, yaşamı tehdit etmeye başladı. İnsanlar tedirgin. Özellikle hem polisin hem de jandarmanın kontrol etmekte zorlandığı alanlarda daha çok gelişiyor. Artık yabancıların da bu tür olaylara karışmaları söz konusu oldu. Hatta alışveriş merkezlerinde, kafelerde husumet veya alacak verecek meselesi nedeniyle otomatik silahlarla tarama ve birkaç kişinin ölümüne neden olan vakalar görmeye başladık. Bu çok ciddi bir sosyal problem olarak önümüzde duruyor” diye konuştu.

Ulaşılabilir olması esas sorun

Akcan, devletin silah edinimini kayıt altına alarak silahlı şiddet sorununu çözebileceğine inandığını söyleyerek, “Birçok gelişmiş ülkede eğer sizin can güvenliğiniz veya mal güvenliğinizle ilgili bir sorun varsa, silah edinebilmek için bunu mahkemeyle ispatlamanız isteniyor. Bizdeyse dilekçe karşılığı hemen işleme konuyor ve çok az bir Genel Bilgi Toplama (GBT) soruşturması ile beraber uygunsa hemen silah veriliyor. Devlet kayıt altına alarak bu problemi çözeceğini düşünüyor. Ama pratikte onunla alakası yok. Zaten bizim yaptığımız çalışmada da cinayetlerin yüzde 4’ünün beylik tabanca ile işlendiğini görüyoruz. Yani ruhsat altına almak problemi çözmüyor. Her an ulaşılabilir olması, o anki husumet ve öfke esnasında silaha yönelinmesi burada esas sorun” dedi.

 

Hukuk devletine uygun değil

Akcan “Bu işin asli sorumlusu devlet olmalı. Can ve mal güvenliğini sağlayamıyorsa zaten çok ciddi sorun var demek. Yani ‘vatandaş silahını alsın, kendi işini kendi görsün’ demek modern veya çağdaş bir yaklaşım olmaktan son derece uzak. Hukuk devletine de uygun değil” diye konuştu. Akcan, “Silah edinim sayısı ikiye bağlanmalı, şu anda sonsuz alabiliyorsunuz. Mutlaka ciddi bir sağlık muayenesi içinde psikolojik testler, öfke, kişilik ve bağımlılık testleri zorunlu hale getirilmeli. Denetim sistemi getirilmeli, aldıktan sonra evde nasıl saklıyor, silah kasası zorunluluğu, mermilerin de ayrı bir silah kasasında bulundurulması denetlenmeli” dedi.

Haber Merkezi

 

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