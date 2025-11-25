Bahçeli: Muhatap İmralı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmralı’daki görüşmenin ardından ilk kez konuşan Bahçeli, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin tarihi olduğunu belirtti. “Terörsüz Türkiye’ sürecinin en ciddi muhattabı İmralı’dır” diyen Bahçeli şunları söyledi: “Neymiş bizi yargılayacaklarmış. Neymiş bizden hesap soracaklarmış. Neymiş Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz! Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki barış, huzur ve sukünet bulsun, yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun.”