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21 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Bu dosyalarla Yaradan’ın huzuruna varılmaz

21 Mart 2025, Cuma 05:25
Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidarı eleştirerek İBB’ye operasyon ve İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını şu sözlerle yorumladı:

“‘Bizimkiler….’ vardı bir, ‘Bizimkiler…’ Adaletsizliklerden en çok onlar mağdur olmuşlardı. Şimdi o ‘Bizimkiler’in zamanı… ‘Kumpas’lar da onların zamanında yaşandı, ‘Kumpas’ların arkasındakiler de onlar oldu. Bazen timsah göz yaşları döktüler… Ama ‘Adaletsizlik – insanların yaşadığı acılar - zulümler’ bir ‘Vebal yükü’ gibi yüklendi sırtlarına… İçleri rahat mıdır? Kitleler içine sindirmekte midir çarpıklıkları sadece ‘Bizimkiler’in iktidarı devam etsin diye? ‘Bizimkiler’ hâlâ ‘Bizimkiler’ midir sahiden? Yoksa Yaradan’ın huzuruna götürülemeyecek dosyalar kalpleri bürümüş müdür?”

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    21.3.2025 09:35:50

    Zaten onlarda yaradanla pek işi yok.Onların derdi dünyadaki menfaative bunun için de siyonist katillere din kardeşini katlederken destek vermeleri değil mi.

  • Serdal

    21.3.2025 05:39:05

    Ya sen nasıl varacaksın hakkın divanına... Sizinkiler Le beraber

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