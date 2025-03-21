Bu dosyalarla Yaradan’ın huzuruna varılmaz

Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidarı eleştirerek İBB’ye operasyon ve İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını şu sözlerle yorumladı:

“‘Bizimkiler….’ vardı bir, ‘Bizimkiler…’ Adaletsizliklerden en çok onlar mağdur olmuşlardı. Şimdi o ‘Bizimkiler’in zamanı… ‘Kumpas’lar da onların zamanında yaşandı, ‘Kumpas’ların arkasındakiler de onlar oldu. Bazen timsah göz yaşları döktüler… Ama ‘Adaletsizlik – insanların yaşadığı acılar - zulümler’ bir ‘Vebal yükü’ gibi yüklendi sırtlarına… İçleri rahat mıdır? Kitleler içine sindirmekte midir çarpıklıkları sadece ‘Bizimkiler’in iktidarı devam etsin diye? ‘Bizimkiler’ hâlâ ‘Bizimkiler’ midir sahiden? Yoksa Yaradan’ın huzuruna götürülemeyecek dosyalar kalpleri bürümüş müdür?” Haber Merkezi

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