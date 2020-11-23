UZMANLAR: KIŞA GİRERKEN PANDEMİ YAYILMAYA DEVAM EDİYOR. AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR.

İKİNCİ BİR PİK YAŞIYORUZ

HASTANE DOLULUK ORANLARI ARTIYOR

Prof. Dr. Tevfik Özlü: “İkinci bir pik yaşıyoruz. Kışa doğru bu artışın devam edeceği görülüyor. Ağır hasta sayılarımız artıyor. Bazı illerde hastane doluluk oranlarında artış var. Böyle giderse kontrolden çıkabilir.”

AŞI ÜMİT VERİCİ, AMA KIŞA YETİŞMEZ

Prof. Dr. Derya Unutmaz: “Bir taraftan salgın son sür’atle artıyor ama diğer taraftan tünelin sonunda ışık gözüktü. Aşı çalışmaları umduğumuzdan da iyi sonuçlar veriyor. Ama bu kışa etkisi kısıtlı olur.”

***

Bu kış zor geçecek

Uzmanlar, koronavirüs aşısının kış aylarına yetişmeyeceğini söyleyerek, salgın sebebiyle bu kışın zor geçeceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, “İkinci bir pik yaşıyoruz. Kışa doğru bu artışın devam edeceği görülüyor bu bakımdan tedbirlerde artışa ihtiyaç duyuldu. Gerçekten baktığımız zaman hasta ve ağır hasta sayılarımız artıyor. Bazı illerde hastane doluluk oranlarında artış var.” değerlendirmesini yaptı.

Süreç kontrol altında tutulmalı

Özlü, “Sorun bu şekilde giderse tabi ki kontrolden çıkabilir bakımdan süreci kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bu bakımdan yeni tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Bu yeni tedbirler önemli ölçüde bu bulaşmayı azaltma potansiyeline sahip. Çünkü son zamanlarda virüs kalabalıklaşmadan bulaşıyor. Özellikle bulaşmanın en yoğun olduğu konu kalabalıklaşma, insan hareketliliğidir. Bu tedbirler de insan hareketliliği ile karşılaşmayı dolayısıyla bulaşmayı azaltacaktır. Aşağı yukarı nüfusun 30 milyonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması getirildi” dedi.

Çok dikkatli olmalıyız

Sabah gazetesine konuşan Özlü, “20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü için, okulların kapatılması da bu bağlamda aynı etkiye sahip. Kıraathaneler, kahvehaneler, spor merkezleri ve birçok lokaller kapanıyor. Buralardaki bulaşma da önlenmiş olacak. Restoran ve kafelerde de paket servisine geçildi. Buralarda bulaşma çok oluyordu. Bu kısıtlamalarla buralarda bulaşma azalacak. Genel itibariyle hafta sonları da yine sokağa çıkma sınırlandırıldı. Bunun da olumlu yansıması olacaktır. Bu tedbirler umarım vatandaşımız tarafından doğru algılanır. Burada bir risk artışı olduğunu ve çok dikkatli olmamız gerektiğini anlıyor olmamız lâzım. Ve biz de bireysel olarak sorumluluğumuzun gereğine uygun davranmamız lazım ki bu tedbirler işe yarasın” ifadesini kullandı.