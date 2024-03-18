Çanakkale Şehitlerini dualarla anıyoruz

18 Mart Çanakkale Zaferi, İtilâf Devletleri Deniz Kuvvetlerinin yenilgiye uğratıldığı gündür. bu önemli gün aynı zamanda Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü olarak da kutlanır.

ASLAN ÖZDEMİR - NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Çanakkale Savaşları, bir devletin ve belki de bir milletin ortadan kaldırılması için yapılan en büyük bir topyekûn saldırı ve bu saldırıya karşı yapılmış en büyük bir karşı koymadır. Bu savaşlar bir anlamda, mazlûmun zalimin hakkından gelmesidir. Bugün bile ezilenler için “onlar başardı biz de başarabiliriz” diye düşünenlerin örneğidir. Bazen ölümün hayatta kalmaktan önemli olabileceğini bütün dünyaya gösteren bir başyapıttır. 18 Mart Çanakkale Zaferi, İtilâf Devletleri Deniz Kuvvetlerinin yenilgiye uğratıldığı gündür, bu önemli gün aynı zamanda Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü olarak da kutlanır. Çanakkale Savaşları belki yıkılmakta olan bir imparatorluğun çöküşünü engelleyememiştir, ama Çanakkale’de atılan tohumlar, bir milletin şuurunun uyanması noktasında filize, ağaca sonrasında güçlü bir ormana dönüşmüştür.

Çanakkale diğer savaşlardan çok farklı

Çanakkale Savaşından önceki Balkan ve Trablusgarp gibi harplerde savaşanlar, mesleği askerlik olanlardı. Çanakkale Savaşında savaşanlar ise; ekseriyetle mesleği askerlik olmayan doktor, öğretmen, veteriner, mühendis, çoluk çocuk yani eli silâh tutan herkestir. Çanakkale, yalnızca en 250.000 şehit verdiğimiz bir yer değildir, milletin birikimli insanlarını ve yaşayan parlak neslini bu vatana armağan ettiği yerin de adıdır. Çanakkale bu yönüyle de diğer savaşlardan ayrılır.

Bedir Şehitlerinin varisleridirler

Mehmet Âkif’in “Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi” sözünden anlamamız gereken, Cenâb-ı Allah (cc), Bedir’e Müslümanlara yardım için kimi gönderdiyse, Çanakkale’ye de yardım için onları göndermiştir. Her şeyden önce; Mehmet Âkif, İslâmî bir kişiliktir. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadisinde “Benim sahabem gökteki yıldız gibidir, hangisine tutunursanız kurtuluşa erersiniz” buyurmuştur. Her iyi şeyleri ve kötü şeyleri devam ettirenler birbirlerinin varisleridirler. Peygamberimiz Efendimiz (asm), “Âlimler peygamberlerin varisleridir buyurmuşlardır”. Âlimler nasıl peygamberlerin varisleriyse, Çanakkale Şehitleri de Bedir Şehitlerinin varisleridirler. Seyyid-üş Şüheda yani efendileri, Hz. Hamza’dır (ra).