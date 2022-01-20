Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER’İN CEMAAT VE TARİKAT YURTLARIYLA İLGİLİ SÖZLERİ YADIRGANDI.

TEPKİYLE KARŞILANAN ÇAĞRI Akşener’in dünkü parti grup konuşmasında Erdoğan’a seslenirken “Cemaatlerin, tarikatların, vakıf ve derneklerin yurtlarını, başka 15 Temmuz’lar olmasın diye kapatacaksın” çağrısında bulunması yadırgandı ve tepkiyle karşılandı. MİLLET İTTİFAKINA TUZAK 15 temmuz’la cemaat ve tarikat yurtları arasında bağlantı kurulmasına anlam verilemezken, konuya bu şekilde yaklaşılmasının Millet İttifakına kurulan tuzağa düşme sonucu vereceğine dikkat çekilerek, bu yanlışın düzeltilmesi gerektiği belirtiliyor.

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