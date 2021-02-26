Cezaevilerinde çıplak arama yapılıyor

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik ‘’çıplak arama’’ uygulaması sorununun, Türkiye gündemine gelmeden çok önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından da saptandığı gün yüzüne çıktı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, 2019 yılında bazı cezaevlerini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş ve tespitlerini birer rapor haline getirmişti. Milletvekillerinden oluşan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nun, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Elazığ Cezaevi, Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde yaptıkları incelemelerde benzer şikayetlerin yer aldığı vurgulandı. Bu durum rapora şu ifadelerle girdi: ‘’Aramalarda insan onuru ile bağdaşmayan uygulamaların yapıldığı, çıplak aramaların yapıldığı, kurum içerisinde veya kampüs içerisinde bir yere gidip gelirken dahi hükümlü ve tutukluların çok sıkı aramalara tabi tutuldukları tespit edildi.’’

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