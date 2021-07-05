Cezalar katlanıyor, binlerce kişi icralık

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoban Yolu ve Osmangazi Köprüsü ulaşımı rahatlatsalar bile uygulanan fiyat politikasıyla tepki çekiyor.

Talep ettikleri ücret kadar buralardan hasbelkader ücretsiz geçilmesi sonrasında uygulanan tahsilat politikası da eleştirilere sebep oluyor. Devlete ait yollardan ücretsiz geçiş halinde belirlenen sürede ödenmezse belli bir oranda farkı alınıyor. Avrasya Tüneli gibi özel işletmelere ait yerlerde ise direkt icra yoluyla alacakların tahsili yoluna başvuruluyor. Vatandaşlar; tüketici, avukat ve mahkeme masrafları da eklenince geçiş ücretinin neredeyse 10 misli bir faturayla karşı karşıya kalabiliyor. Hatta kimi iddialara göre ücretsiz geçiş yapan vatandaşlar uyarılmıyor veya sadece SMS ile bildirim yapılıyor. Vatandaşın SMS’i görmemiş olma ihtimali göz önüne alınmayarak trafik cezaları gibi adreslere yazılı bildirim yoluna başvurulmuyor. Böylece tüketici ancak evine gelen icra dosyasıyla durumdan haberdar oluyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Avrasya Tüneli İşletme ve İnşaat A.Ş yetkilileri ise iddiaları reddediyor.

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Ceza garantili EDS tepki topladı

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, AKP’nin yönetimde olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 15 milyon adet trafik cezası garantili Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurduğunu söyledi. Karaca, “720 milyon liraya, Bursa Elektronik Denetleme Sistemi’nin ihale edildiği kamuoyuna duyuruldu. Üstelik marifet gibi, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından bir kuruş çıkmayacak’ denildi. Firmaya 14 milyon 400 bin ceza garantisi verilmiş olduğunu görüyoruz. Yıllık, yaklaşık 1.5 milyon trafik cezasını Bursalılar ödeyecek. Akıllara durgunluk veren bir finans yönteminden bahsediyoruz. Sektörle çok ilgisi olmayan, daha çok inşaat işleri ile anılan iki firma davet edilerek yapılan ihalenin sonucunda, Bursa’da, ortalama her gün 4 bin civarında trafik cezası kesilecek” dedi. Ankara - Anka