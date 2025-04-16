“CHP kurultayı iptal edilsin” başvurusuna red

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için yapılan başvuruyu değerlendirdi ve talebi reddetti.

Karar’ın haberine göre, CHP üyesi Kemal Çiftçi, kurultayda yaşanan usulsüzlük iddialarını gerekçe göstererek, seçimlerin iptal edilmesi ve yeniden yapılması için önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Ancak İlçe Seçim Kurulu, başvuruda ileri sürülen iddiaların somut delillere dayanmadığına hükmederek itirazı reddetti. Bu kararla birlikte, CHP’nin 6 Nisan 2025’te yaptığı 21. Olağanüstü Kurultay’a ilişkin iptal süreci kesin olarak kapandı. Haber Merkezi

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