CİMER’e Cumhurbaşkanlığı hakkında soru sorulamıyor

CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve Anadolu Ajansı, TRT, MİT, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu gibi kendisine bağlı kurumlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’na artık soru sorulamadığı iddia edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, CİMER’e kısıtlama getirildiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Kuruluşundan ve vatandaşların en ayrıntılı sorularına kadar verdiği yanıtlardan gurur duyan Cumhurbaşkanlığı’nın, CİMER’e ‘Cumhurbaşkanlığı’ ile ilgili bir kısıtlama getirdiğini fark ettik. Araştırdık, anlamaya çalıştık... CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve Anadolu Ajansı, TRT, MİT, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu gibi kendisine bağlı kurumlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’na soru soramadığımızı fark ettik. Başvuruları, ilgili bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlara, valiliklere ve belediyelere gönderebilmek için tüm seçenekler var. Ancak daha önce olan ‘Cumhurbaşkanlığı’ seçeneği kaldırılmış. Cumhurbaşkanı’na neden soru soramıyor? Vatandaşın ‘menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur’ sorusuna cevap verip, verdiği cevabın ‘haklı’ gururunu yaşayan, bunu da reklâm malzemesi yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.