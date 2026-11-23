Türkiye'nin ev sahipliğinde 14 gün süren COP31 İklim Konferansı, Örtü Karar Taslağı kabul edilmeden kapandı. Bazı ülkelerin yeterli esnekliği göstermediğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tıkanan müzakereleri tüm dünyanın takdirine bırakıyorum" dedi.

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya’da iki hafta süren yoğun müzakerelerin ardından ortak karar metni kabul edilmeden tamamlandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Örtü Karar Taslağı üzerinde uzlaşı sağlanamadığını duyurdu.

196 ülke ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansın kapanış oturumu, COP31 Mavi Alan’daki Anadolu Genel Kurul Salonu’nda yapıldı. COP31, CMP21 ve CMA8 oturumlarını yöneten Bakan Kurum, bazı ülkelerin uzlaşma için gereken esnekliği göstermediğine dikkat çekti.

"Bazı ülkeler tarihi sorumluluğun gerektirdiği gayreti göstermedi"

İki hafta boyunca müzakerelerde yoğun çaba sarf edildiğini belirten Kurum, "Bu salonda geçen her saatin dünyanın başka bir köşesinde yaşanan büyük bir insanlık meselesine karşı geldiğini bilen biri olarak şunu açıkça söylemek istiyorum; maalesef bazı ülkelerimiz bu tarihi sorumluluğun gerektirdiği gayreti ve esnekliği gösteremedi" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin ulusal önceliklerine ve şartlarına saygı duyduklarını vurgulayan Kurum, ortak geleceği ilgilendiren hayati bir meselede tüm tarafların çözüm için daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediklerini dile getirdi.

"Dünya beklemiyor, afetler beklemiyor"

İklim değişikliğinin etkilerinin müzakere takvimlerinden bağımsız olarak sürdüğünü hatırlatan Bakan Kurum, zaman kaybedilmemesi gerektiği mesajını verdi. Kurum, "İklim değişikliği bizim müzakere takvimimize göre ilerlemiyor. Dünya beklemiyor, afetler beklemiyor, gelecek kuşaklar beklemiyor" dedi.

Türkiye'nin Antalya'da uzlaşının tüm imkanlarını zorladığını belirten Kurum; ortaya konulan Eylem Gündemi, geliştirilen iş birlikleri ve kurulan uluslararası ortaklıkların konferansın kalıcı kazanımları olduğunu kaydetti.

"Tıkanan müzakereleri tüm dünyanın takdirine bırakıyorum"

Müzakerelerde yaşanan anlaşmazlıklara değinen Kurum, "Bugün burada yaşananları, tıkanan müzakereleri ve süreçleri tüm dünyanın ve insanlığın takdirine bırakıyorum" açıklamasında bulundu. Sürece katkı sunan ülkelere, müzakerecilere, Bakanlık çalışanlarına, Avustralyalı yetkililere ve Birleşmiş Milletler Sekretaryası'na teşekkür etti.

Tokmak töreniyle oturum kapandı

Konuşmasının ardından konferansın kapanışını simgeleyen tokmak törenini gerçekleştiren Murat Kurum, "Az sonra vuracağım tokmak bu oturumu kapatacaktır ancak mücadelemiz devam edecektir" diyerek iklim değişikliğiyle mücadelenin süreceğini vurguladı. Katılımcılara iyi yolculuklar dileyen Kurum, COP31, CMP21 ve CMA8 oturumlarının resmen kapandığını ilan etti. (ANKA)