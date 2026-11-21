Karar yazarı Mehmet Ocaktan, AKP iktidarının yeniden iktidarda kalmak uğruna demokratik yolları tahrip ettiğini belirterek, muhalif sesleri susturmanın siyasî başarı getirmeyeceğini ifade etti.

Ocaktan, “Bir iktidarın, millet nezdinde itibar kaybedeceğini bile bile ve de hiçbir şekilde siyasal üstünlük getirmeyeceğini göre göre demokratik yolları böylesine elinin tersiyle itmesini anlamak mümkün değil” dedi. İmamoğlu’nun tutuklanması ve muhalif televizyon kanallarına kayyım tartışmaları üzerinden iktidarı eleştiren Ocaktan, “Diyelim ki bütün muhalif seslerin duyulmasını engelledik, ülkenin milyarlarını ceplerine indiren örgütlü fon dolandırıcılarını milletin vicdanında aklayabilir miyiz?” diye sordu. Ocaktan, “İktidarın hakka, hukuka meydan okuyan icraatları, bu partiyi ebediyen milletin gönlünden silebilir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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