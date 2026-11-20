İHH İnsani Yardım Vakfı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 7 ülkeden çocukların katılımıyla bir program düzenledi. Etkinlikte konuşan İHH Kadın İstanbul İl Başkanı Mürşide Yakaryılmaz, başta Gazze olmak üzere kriz bölgelerindeki çocuklar için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında savaş ve kriz bölgelerindeki çocukların yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla özel bir program gerçekleştirdi. İHH Genel Merkezi'nde 7 farklı ülkeden gelen çocukların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, savaş mağduru çocukların korunması ve bölgelere kesintisiz insani yardım ulaştırılması çağrısı yapıldı.

"Çocuk hakları siyasi çıkarlara göre değişemez"

Programda konuşan İHH Kadın İstanbul İl Başkanı Mürşide Yakaryılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 Kasım 1989'da kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi hatırlattı. Sözleşmenin dil, din, ırk ve milliyet ayrımı gözetmeksizin tüm çocuklara eşit haklar tanıdığını belirten Yakaryılmaz, aradan geçen yıllara rağmen çocuk haklarının kağıt üzerinde kaldığını vurguladı.

Yakaryılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çocukların hakları, ülkelerin siyasi çıkarlarına, savaşların seyrine veya uluslararası güç dengelerine göre değişemez. Bir çocuğun hayat hakkı, nerede doğduğundan, hangi dine veya millete mensup olduğundan bağımsızdır. Bugün dünyanın gözü önünde çocuklar öldürülürken, uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilemez. Çocukların hayatını kaybettiği, açlığa ve ölüme terk edildiği bir dünyada sessizlik tarafsızlık değil, zulmün devamına göz yummaktır. İHH olarak çocukları korumanın yalnızca insani bir duyarlılık değil, hukuki, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz."

Gazze, Sudan ve Yemen’deki insani kriz

Konuşmasında dünyadaki sıcak çatışma bölgelerine değinen Yakaryılmaz, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında binlerce çocuğun can verdiğini ve uluslararası toplumun bu duruma sessiz kaldığını ifade etti.

Sudan ve Yemen gibi bölgelerde de çatışmalar sebebiyle çocukların açlık, hastalık, zorunlu göç, çocuk işçiliği ve eğitimden mahrumiyet gibi sistematik ihlallerle karşı karşıya olduğunu belirten Yakaryılmaz, çocukların yalnızca hayatta kalmalarının değil, güvenli bir ortamda eğitim alarak çocukluklarını yaşamalarının da güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

"Sadece bombaların susmasını istiyoruz"

Etkinlikte söz alan Suriyeli 8. sınıf öğrencisi Jana Şemma ise dünyanın her yerindeki çocukların aynı hayalleri paylaştığını belirterek, Gazzeli akranlarının yaşadığı yıkıma dikkat çekti. Saldırılarda okulların, hastanelerin ve evlerin yıkıldığını hatırlatan Şemma, büyüklere şu sözlerle seslendi: "Hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu? Biz imkansız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin."