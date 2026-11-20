20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, dünyanın en ağır insani krizlerinden birinin yaşandığı Gazze’de çocuklar temel hayat haklarından mahrum bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Dünya genelinde savaş, çatışma ve yoksulluk sebebiyle yerinden edilen milyonlarca çocuk, kriz bölgelerinde en ağır bedeli ödemeye devam ediyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde derinleşen insani kriz, en çok çocukları etkiliyor. Bölgede süregelen gıda krizi ve yetersiz beslenme sebebiyle çok sayıda çocuk can veriyor.

Temel haklardan mahrum bir hayat

Zorunlu göç dalgalarıyla evlerini terk etmek zorunda kalan Gazzeli çocuklar; barınma, temiz suya erişim, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi en temel çocuk haklarından mahrum bırakılıyor. Güvenli bir gelecekten uzaklaşan çocuklar, her geçen gün ağırlaşan hayat şartlarıyla yüzleşiyor.

Nuseyrat’ta umutlu bekleyiş

Bölgedeki gıda kıtlığının en çarpıcı görüntüleri ise yardım dağıtım noktalarında yaşanıyor. Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir araya gelen Filistinli çocuklar, hayır kurumları ve insani yardım kuruluşları tarafından dağıtılacak sıcak yemeğe ulaşabilmek için ellerinde boş kaplarla saatlerce sıra bekliyor.