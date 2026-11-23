Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) sonuçlarını değerlendiren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum, fosil yakıtlar ve iklim finansmanı konusunda uzlaşma sağlanamamasını eleştirerek zirvenin başarısız geçtiğini vurguladı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 iklim müzakerelerinin ardından yazılı bir değerlendirme yayımladı. Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aştığının bilimsel olarak ortaya konduğu kritik bir dönemde, ülkelerin yeterli siyasi irade göstermediğini belirten Mazlum, zirveden çıkan sonuçların beklentilerin çok uzağında kaldığını ifade etti.

"Fosil yakıt ve finansman konusunda uzlaşma sağlanamadı"

Zirvede tarafların katı tutumlar sergilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Mazlum, özellikle Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkeleri ile Rusya'nın fosil yakıtlardan uzaklaşma yönündeki kararları engellediğini kaydetti. Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerin ise yeni iklim finansmanı konusunda iki hafta boyunca hiçbir esneklik göstermediğini belirten Mazlum, sürecin tıkanma sebeplerini şu sözlerle özetledi: "1,5 derecenin aşıldığının bilimsel olarak ortaya konduğu ve İkinci Küresel Durum Değerlendirmesi'nin başladığı bir yılda COP31'in çok daha iddialı sonuçlarla kapanması beklenirdi. Ancak hiçbir taraf bu iradeyle gelmedi. ABD'nin yokluğu, süren savaşlar ve enerji arz güvenliği kaygıları da bu katı tutumlara zemin hazırladı. Sonuçta kaybeden hem 1,5 derece hedefi hem de fosil yakıtlardan uzaklaşma gerekliliği oldu."

"Zirveyi başarısız kılan üç temel unsur"

Mazlum, COP31’in başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açan temel eksiklikleri şu şekilde sıraladı:

Mitigasyon (azaltım) çalışma programının gelecek yıla ertelenmesi,

Adil geçiş mekanizmasının işler hale getirilememesi,

İklim finansmanında yalnızca prosedürel bir karar alınması.

Bu tablonun "çok büyük bir hayal kırıklığı" oluşturduğunu söyleyen Mazlum, zirvedeki tek olumlu gelişmenin ise fosil yakıtları karbon yakalama gibi teknolojilerle meşrulaştıran zayıf bir çerçeve kararın kabul edilmemesi olduğunu belirtti.

COP32 yolunda Türkiye'ye düşen görevler

Gelecek yıl düzenlenecek COP32 öncesinde Türkiye'nin izleyebileceği stratejilere de değinen Prof. Dr. Mazlum, Türkiye'nin başkanlık döneminde öncelik verdiği elektrifikasyon hedefini İkinci Küresel Durum Değerlendirmesi'nin ana hedeflerinden biri haline getirmek için çalışabileceğini söyledi.

Gelişmiş ülkeler arasında bu hedefin güçlü destekçileri bulunduğunu hatırlatan Mazlum, Türkiye'nin ayrıca adil geçiş mekanizmasının işlerlik kazanması için taraflar arasındaki görüşmelere destek vermeyi sürdürmesi gerektiğini vurguladı. (ANKA)