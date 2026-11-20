Yargıdaki hukuksuzluklara tepki gösteren Mehmet Emin Ekmen, “Devletin dini adalettir” diyerek, yöneticilerin inançlarıyla değil, adaletleriyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara - Mehmet Kara

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye’de yargı mekanizmasının hiçbir dönemde bugünkü kadar kötü bir duruma düşürülmediğini, sıradan insanların devletin gücü karşısında bu denli yalnız, çaresiz ve zulme maruz bırakılmadığını belirterek, “Allah rızası için gelin, bize deli gömleği giydirilmiş gibi içine sokulduğumuz bu tünelden çıkmamız için siz de itiraz edin. Âlimler zamanında söylemişler: ‘Zulüm ile âbâd olunmaz.’ Devletin dini adalettir. Bir yöneticinin dini bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren onların adaletidir” diye konuştu.

Soruşturmanın gizliliği hiçe sayılıyor

Cumhuriyet dönemi boyunca yaşanmış olan birçok hukuksuzluğa ve zulme taş çıkartacak bir dönemin yaşandığını söyleyen Ekmen, “Soruşturmaların gizliliği açısından baktığımızda birtakım belediye başkanları, gazetecilerle ilgili ifadelerin henüz kendilerinin ıslak imzasına sunulmadan WhatsApp grupları aracılığıyla servis edildiğini görüyoruz. Bir hanımefendinin gece ev hâliyle kapıda çekilen videosunu hangi şerefsiz, namussuzun servis ettiğini hâlâ bilmiyoruz. Allah’tan korkun, eşiniz olsa, gelininiz olsa, kızınız olsa böyle mi bakardınız? Allah’tan korkun, ne diyeyim size! Her cuma namazı camiye giriyorsunuz ve imam size adaleti ayakta tutmanız için nasihatte bulunuyor” diye konuştu.

Bu hukuksuzluğa sessiz kalmayın

AKP milletvekillerine seslenen Ekmen şunları söyledi: “Size söyleniyorum, benim başkasına gücüm yetmiyor, benim Adalet Bakanına gücüm yetmiyor, benim Cumhurbaşkanına gücüm yetmiyor, bu alçaklığa, bu namussuzluğa yüksek sesle ses çıkartmayan herkese sesleniyorum. Sizi rahatsız etmek için bu konuşmayı yapıyorum. Sizin içinizdeki vicdanı uyandırmaya çalışıyorum. Bizim sizin şahsiyetlerinizle, kişiliklerinizle ne derdimiz olabilir ama şöyle düşünün: Sizin duymaya tahammül edemediğiniz olayları insanlar yaşıyor, sizin dinlemeye tahammül edemediğiniz vakalar insanların hayatını altüst ediyor.”

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AYM Başkanı Özkaya: Adalet kâinatın dengesidir

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, bütün anayasal mekanizmaların, kanunların ve mahkeme kararlarının merkezinde adaletin olduğuna işaret ederek, “Adalet kainatın dengesi, toplumun ruhu ve devletin temelidir. Hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen kurallar bütünüdür.

Adalet ise bu kuralların insan onuruna, vicdana ve hakkaniyete uygun biçimde uygulanmasıdır. Dolayısıyla bir hukukçunun mesleki anlamda en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birisi hukukun şekli kurallarını uygularken adaletin ruhunu ve hakkaniyet duygusunu asla gözden kaçırmamasıdır. Hukuk devletinin güçlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin etkili biçimde korunması ve adaletin toplum hayatında kökleşmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi. Ankara - aa