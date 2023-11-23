Çorlu tren faciası davası yine ertelendi

Çorlu Tren Katliamı’nın 17’nci duruşmasında savcılık mütalaasını açıkladı. Avukatların “olası kast” talepleri reddedildi. Dava, 24 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, duruşmada yakınlarını kaybedenlerin avukatları sanıkların “olası kastla” yargılanmasını talep etti. Görülen davada savcılık mütalaasını açıkladı. Avukatların “olası kast” talepleri reddedildi. Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden oldukları gerekçesiyle tutuklanmaları diğer sanıkların ise basit taksirden cezalandırılmaları talep edildi. Dava, 24 Ocak 2024 tarihine ertelendi. Haber Merkezi

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